Este jueves, Ximena Capristo rompió en llanto durante la emisión de LAM (América) al hablar de la muerte de Mariano Caprarola a los 49 años. Hace tiempo, el panelista de La Jaula de la moda había dado a conocer que sus problemas renales comenzaron luego de una operación a cargo de Aníbal Lotocki, el mismo que intervino quirúrgicamente a Silvina Luna. “Ella lo quería mucho”, expresó con la voz entrecortada la exGran Hermano.

Horas antes de empezar el programa, fue el propio periodista quien contó en sus redes sociales la triste noticia.“Estaba internado haciéndose los controles de rutina por la calcificación renal, que hacía periódicamente por las complicaciones derivadas de las cirugías. Otra víctima más”, escribió.

Ya en el estudio, dio más detalles junto a las angelitas. Una de las invitadas de la noche fue Capristo quien se encuentra en un difícil momento personal tras la internación de su amiga y excompañera del reality, Silvina Luna, también operada por Lotocki.

Ximena Capristo habló sobre Silvina Luna

“Es inevitable limpiar esta situación con Silvina, para mí la verdad es muy difícil, perdón, no estoy hablando mucho por una cuestión de que me hace muy mal verla como la veo y me hace muy mal que le pase esto por quererse ver más linda, al igual que le pasó a Mariano”, explicó mientras en la pantalla mostraban la cadena de oración que Caprarola había compartido en su cuenta de Instagram por la salud de Luna semanas atrás.

“El que tiene que pedir disculpas es Lotocki, no ellos, porque uno se quiere hacer una cirugía para verse bien, no para que te maten y te pongan una cosa tóxica en el cuerpo”, agregó. Por otro lado, sobre Silvina y el deseo de tener “el cuerpo perfecto”, en las épocas donde comenzó con sus cirugías estéticas, detalló: “Hace 22 años que nos conocemos. Ella no lo necesitaba, yo la respeto mucho porque ella tenía ganas, le daba pudor, pero ese año estaba feliz y contenta porque se había puesto cola y se la veía tan bien. Ahora la veo en una cama de un hospital tan joven, luchando por su vida, queriendo salir adelante, tiene tantas cosas para hacer”.

Respecto de sí en la actualidad está al tanto de lo que pasa en el exterior del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se encuentra internada, aseguró: “Tengo entendido es que últimamente ella tiene para ver alguna película, no para ver noticias”.

En relación con la muerte del productor de moda, quien también sufrió las consecuencias en su salud por la cirugía que se realizó con el cirujano, fue Nazarena Vélez quien se refirió a la modelo y expresó: “Ojalá que Silvina no se entere”, algo con lo que coincidió Capristo.

El mensaje que Mariano Caprarola le había dedicado a Silvina Luna semanas atrás Instagram

“Ella lo quería mucho a Mariano, de alguna forma esto los unía. Lamento mucho también que muchas chicas que nosotros sabemos que están operadas también por Lotocki que en algún momento van a caer y va a pasar esto. Tienen un producto tóxico que en algún momento puede explotar”, manifestó la exGran Hermano.

La salud de Silvina Luna: qué dice el último parte médico

Este jueves por la tarde, se difundió un parte médico sobre los detalles de la salud de Luna. El encargado de difundir la información oficial fue el abogado de la familia, Fernando Burlando, quien compartió una captura en su cuenta de Instagram.

“La paciente Silvina Luna reingresó al servicio de Terapia Intensiva de este Hospital el 10 de agosto de 2023, por un cuadro de encefalopatía de origen multicausal”, precisaron en un escueto texto.

El parte médico sobre la salud de Silvina Luna Instagram: @burlandofernando

Por otro lado, detallaron: “Está respirando por sus propios medios, con rehabilitación kinesiológica, nutricional y psicológica. Su cuadro general presenta mejoría”.

Burlando escribió sobre el parte: “La familia de Silvina reitera sus pedidos de oración que en esta lucha han sido invaluables aliados. Con la esperanza que nos guía y el ejemplo de su férrea voluntad, esperamos superar esta instancia. Mientras tanto, simplemente gracias porque sabemos que todos ustedes están ahí, haciendo fuerza por ella”.