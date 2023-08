escuchar

Murió el músico Chico Novarro, a los 88 años, así lo confirmó su hijo a través de las redes sociales. “Se fue mi papá, hermoso y amado”, expresó el también artista Pablo Novak.

Pocos sabían que en realidad Chico Novarro nació como Bernardo Mitnik. Estuvo activo hasta hace poco tiempo atrás, incluso en 2021 habló con LA NACION sobre los deseos y sueños pendientes que tenía respecto de su extensa carrera.

Se fue mi papá, hermoso y amado. 💙 pic.twitter.com/TpAzqEeFFh — Pablo Novak ⭐️⭐️⭐️🇦🇷 (@NovakPablo) August 18, 2023

Actor, intérprete, músico, fue uno de los autores más prolíficos de nuestro país y entre sus casi 700 canciones hay cumbias colombianas, boleros, tangos, canciones populares y jazz. Nació en Santa Fe, el 4 de septiembre de 1933 y tiempo después con su familia se mudaron a Córdoba. “Yo tendría apenas 10 años cuando empecé a estudiar en el Liceo Municipal de Santa Fe, donde se aprende música. Después nos mudamos a las sierras de Córdoba, donde tuve muy buenos maestros y me hice músico profesional. Recién empecé a escribir a los 30 años. Hubiera preferido quizá ser más músico, haber tenido un estudio más completo de algún instrumento. Estudié, es verdad, pero no en la medida que hubiera querido. Me hubiera gustado ser un músico más importante”, recordó el artista en una de las últimas entrevistas que hizo con este medio.

Se hizo conocido luego de pasar por el exitoso Club del Clan en la década del 60 y desde entonces siguió creciendo como solista. Fue gracias al bolero que pudo aunar sus inquietudes jazzísticas con su gran talento como melodista y así surgió una de sus canciones más emblemáticas “Algo contigo”. Pero también quedarán en el recuerdo otros inolvidables temas como “Arrancame la vida” o hits como “El Camaleón” y “El Orangután”, que Novarro consideraba casi “pecados de juventud”.

Uno de sus últimos trabajos fue editar sus canciones en duetos con otros artistas latinoamericanos y con produccción del actor Matías Santoiani.

