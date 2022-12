Guillermina Valdés estalló en las redes ante la polémica pregunta que una mujer le hizo en el gimnasio: “¿Perdón?”

escuchar

Guillermina Valdés se mostró indignada en las redes sociales luego que una compañera suya del gimnasio le hiciera un comentario que la ofendió sobre su silueta. La actriz, modelo y empresaria se convirtió en una de las tantas famosas e influencers víctimas del señalamiento por lucir sin tapujos su cuerpo. En una Storie de Instagram, la expareja de Marcelo Tinelli le respondió sin filtro a la mujer.

Con más de dos millones de seguidores, Valdés se convirtió en una referente para miles de mujeres que a diario siguen su rutina en las redes sociales y la toman como ejemplo en cuestiones de moda, belleza y cuidado personal. A pesar que en las plataformas, en su mayoría, suele mostrarse solo el lado bueno y los comentarios favorecedores, la actriz grabó un video dedicado a su compañera de gimnasio que le hizo una apreciación irónica de sus glúteos.

Guillermina Valdés recibe críticas por su cuerpo (Fuente: Instgram/@guillevaldes1)

“Me pregunta una compañera en el gimnasio qué cirujano me operó la cola, ¿perdón? Está el archivo, siempre soy una araña de sótano, pero no solo eso, lo que me importa es hablar de la disciplina”, remarcó Valdés indignada por la pregunta de la mujer que frecuenta el mismo local en el que entrena. El enojo fue tal que la modelo no esperó un segundo para hacer público el hecho. Al salir del centro deportivo, con la vestimenta aún puesta, dirigió este mensaje para todos sus seguidores.

Guillermina Valdés indignada por la pregunta de una mujer sobre su cuerpo (Fuente: Instagram/@guillevaldes1)

Más tarde, Valdés recibió la respuesta de una seguidora en la plataforma social antes mencionada. También, de modo irónico, la internauta se burló de la compañera de la actriz y respondió: “Yo quiero saber quién es tu dentista. Quiero cambiar el mío”. De inmediato y con buenas intenciones, Valdés le recomendó su odontólogo personal. De esta manera, dejó en claro que este tipo de cuestiones vinculadas al cuerpo y la figura es un tema que le molesta, sobre todo cuando la apreciación viene con un tono negativo.

Guillermina Valdés compartió una foto de su hermana y sorprendió por el increíble parecido

A pesar del mal momento que vivió Guillermina en su clase de gimnasia cuando una compañera presumió que se había operado los sus glúteos y le hizo una consulta sin filtro, quedó establecido el apoyo incondicional de sus seguidores mediante las redes sociales. Tal es así que el amor profundo que le guardan se manifestó de igual manera hace días con un posteo en el que la modelo mostró a su hermana Lucía.

La foto de Guillermina y Lucía, las hermanas Valdes, donde se ven parecidas Instagram / @guillevaldes1

Valdés expuso a una modelo muy especial para dar a conocer un nuevo diseño de lentes, propios de su marca de indumentaria. Se trató de su hermana menor, que apareció en una fotografía mediante una historia temporal que compartió la famosa. En la imagen es posible percibir un primer plano del rostro de la joven, con lentes de sol puestas, y se lee lo que Guillermina imprimió sobre esa postal: “Lo bomba que es”.

Más tarde, en un posteo que se ubicó en el perfil de la fiema Valdés, la empresaria se mostró junto a su hermana. De inmediato, una serie de comentarios por parte de los seguidores de la modelo que destacaban el parecido entre ambas no se hicieron esperar. “¡Son dos clones chicas!”; “Las dos iguales, nada más que una versión maquillada y la otra natural” y “Parecen mellizas, iguales”, fueron algunos de los mensajes dedicados.

