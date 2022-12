Moderno y estilo chic, así es el departamento de la hija de Luis Miguel en Miami

escuchar

Michelle Salas, hija del famoso cantante Luis Miguel y Stephanie Salas, suele compartir en sus redes sociales algunas fotografías desde su departamento en Miami. La propiedad la adquirió hace un par de años y está valuada en aproximadamente tres millones de dólares, de acuerdo con el reporte de la prensa local. Su gimnasio, piscina y jardín son algunos de los espacios más llamativos. Incluso el ambiente al aire libre sería uno de sus favoritos. Según lo que dejó ver en su perfil de Instagram, los rincones de su hogar parecen tener su inconfundible estilo impregnado.

A través de sus redes sociales, la hija de Luis Miguel documenta varios pasajes de su vida en sus fotos. Allí, sobresalen algunos ambientes de su propiedad, con un estilo minimalista y lujoso. En la decoración, predominan los colores neutros en blanco y negro. En tanto que en otras zonas destaca el estilo pulcro y vintage.

Así es el lujoso departamento de Michelle Salas en Miami Instagram/@Michellesalasb

Una vista espectacular de Miami

La influencer, que vive entre Nueva York y México, ha presumido las vistas que tiene desde su departamento, donde disfruta de la playa y otros edificios de la zona gracias a los grandes ventanales en su terraza. La también diseñadora de modas celebró su cumpleaños número 31 en este lugar: “Me desconecté del planeta para contar y agradecer todas las bendiciones que tengo en mi vida”, escribió en una de sus imágenes publicadas en aquel entonces.

Michelle Salas celebró su cumpleaños 31 en su departamento en Miami Instagram/@Michellesalasb

Fue durante la pandemia de Covid que la hija de Luis Miguel decidió mantenerse aislada en su departamento en la ciudad de Florida. Desde allí, compartió varios momentos de su vida cotidiana mientras posaba en algunas de sus habitaciones. La cocina, el cuarto de lavado, la sala de estar y su habitación fueron algunos de los paisajes que acompañaron sus selfies.

Michelle Salas, una influencer reconocida

Tras su arduo trabajo como modelo, la joven de 33 años ha sido la imagen de grandes marcas, como Michael Kors, Dolce & Gabbana, Carolina Herrera, Tommy Hilfiger, entre otras. Es por eso que también suele presumir de estos lujos en Instagram.

Michelle Salas pasó la cuarentena de la pandemia en su lujoso departamento Instagram/@Michellesalasb

Su propiedad en Miami se ubica en una de las zonas más exclusivas de la ciudad y es perfecta para relajarse antes de volar a Nueva York, la ciudad en la que Michelle pasa más tiempo debido a sus contratos laborales. En su familia, no solo destaca su famoso padre, sino que también es bisnieta de la actriz de 73 años Sylvia Pasquel, hermana de la cantante Alejandra Guzmán.

De acuerdo con la revista GQ, a pesar de que en la actualidad se identifique a la modelo como hija de “El Sol”, por muchos años la relación padre-hija fue un secreto. La revelación se dio en 2005, cuando Michelle apenas era una adolescente de 16 años. En aquel entonces, fue contundente en declaraciones para la revista Quién: “Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo”.

Un par de años más tarde, el cantante inició los trámites legales para reconocer a Salas como su hija legítima. Sin embargo, a pesar de este reencuentro, la socialité se mantiene al margen y no suele ofrecer mayor información sobre su relación.

