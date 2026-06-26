El desesperado pedido de la familia de Gorutta Jones, el recordado personaje de 100% Lucha, tras su muerte

Fueron días movilizantes para los exintegrantes de 100% Lucha, el programa creado por Eduardo Husni que se emitió entre 2006 y 2010 en la pantalla de Telefe con la conducción de Leo Montero y los relatos de Husni y Osvaldo Príncipi. El domingo 21 de junio murió el luchador Pablo Más Albert, conocido popularmente como Teniente Murphy, a los 57 años, y el jueves 25 de junio se confirmó el fallecimiento de Sergio Aldo Carelli, reconocido popularmente con el nombre de Gorutta Jones, a los 52 años. Vicente Viloni fue el encargado de confirmar la triste noticia e hizo público el desesperado pedido de la familia para conseguir donaciones para llevar adelante el sepelio.

“Amigo, sé que la luchaste hasta el final y que necesitas descansar. Te voy a extrañar mucho. Que en paz descanses, Chiqui querido. Dale un abrazo a Murphy y espérenme para una gran lucha”, escribió Viloni en sus redes junto a varias fotos de ambos. “De parte de su familia y la mía, les agradecemos a todos los que ayudaron económicamente y con las donaciones de sangre. Muchas gracias a todos en nombre del gran Gorutta. Te quiero mucho gordo querido”, añadió.

Vicente Viloni despidió a Sergio Aldo Carelli con un sentido mensaje en redes sociales Captura Instagram (@vilonicampeondelpueblo)

En esta misma línea, hizo una publicación para ayudar a la familia de Carelli para poder darle el último adiós. “En esta difícil situación, pedimos la ayuda de amigos y fanáticos para recaudar donaciones para poder hacer el sepelio”, indicó. El alias para colaborar es “Facu.Carelli”, a nombre de Facundo Carelli.

El pedido de ayuda de Viloni para poder despedir a su amigo de 100% Lucha

Durante el último mes, la salud del popular Gorutta Jones generó una gran preocupación e hizo que varios de los exintegrantes del programa se unieran para colaborar. “Gorutta está luchando por su vida, su más difícil combate, y necesita nuestra fuerza. Vuelvo a pedir cadena de oración para nuestro amigo. Vamos chiqui, que de esta salís. No me aflojes, gigante”, expresó Viloni hace cinco días.

Según trascendió, el exluchador había sufrido una grave lesión en el nervio ciático que le impedía movilizarse con normalidad y estuvo bajo atención médica. A través de las redes sociales se pidieron cadenas de oración y donantes de sangre.

Sergio Aldo Carelli saltó a la fama por su personaje de Gorutta Jones en 100% Lucha (Foto: Instagram @goruttajonesok)

Sergio Aldo Carelli saltó a la fama por su máscara verde, negra y amarilla y el palo de hockey con el que se subía al cuadrilátero de 100% Lucha. Se convirtió en uno de los personajes más populares y se consagró campeón al vencer a Mc Floyd y recibió el prestigioso Cinturón de Campeón de Campeones y el Bastón Luxor.

Esta semana, a casi 16 años de que el ciclo llegara a su fin, los fanáticos volvieron a recordar a los luchadores, pero por el motivo más triste. El domingo, Vicente Viloni confirmó el fallecimiento del recordado Teniente Murphy en sus redes sociales.

Pablo Más Albert, conocido popularmente como Teniente Murphy, murió el 21 de junio a los 57 años (Foto: Instagram @vilonicampeondelpueblo)

“Lo siento tanto, amigo mío. No tengo palabras, estoy destrozado. Que Dios te cuide allá arriba. Ya no es lo mismo para mí, se va parte de mi vida. Solo queda el consuelo de que nos volveremos a ver en el ring de los cielos y vamos a demostrarles a los ángeles lo que es la lucha libre. Como me dijiste hasta el último día: una más y va a ser la mejor. Eso lo sé, amigo. Hasta pronto, te quiero mucho”, escribió. Paulo Giardina, alias Brian Sánchez, el “Delivery Boy”, también le dedicó unas palabras de despedida. “Un gran compañero, un gran profesional, un amigo. Placer el compartir cuadrilátero y tantos buenos momentos. Abrazo grande al cielo”, expresó.