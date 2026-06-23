Así está hoy el elenco de 100% Lucha, el ciclo que conquistó a los más chicos

En las últimas horas, una noticia sacudió a todos los que, a mediados de los 2000, se sentaban frente al televisor los domingos para ver 100% Lucha. El domingo 21 de junio, a los 57 años, murió el luchador Pablo Más Albert, conocido popularmente como Teniente Murphy. El encargado de confirmar la noticia fue Norberto Adrián Fernández, alias Vicente Viloni, uno de los máximos referentes del ciclo.

“Lo siento tanto, amigo mío. No tengo palabras, estoy destrozado. Que Dios te cuide allá arriba. Ya no es lo mismo para mí, se va parte de mi vida. Solo queda el consuelo de que nos volveremos a ver en el ring de los cielos y vamos a demostrarles a los ángeles lo que es la lucha libre. Como me dijiste hasta el último día: una más y va a ser la mejor. Eso lo sé, amigo. Hasta pronto, te quiero mucho”, escribió Viloni junto a varias fotos para rememorar los momentos que compartieron juntos.

Vicente Viloni despidió a Pablo Más Albert, alias Teniente Murphy (Foto: Instagram @vilonicampeondelpueblo)

Ambos fueron dos de los luchadores que se lucieron en el ring en 100% Lucha. El programa creado por Eduardo Husni se emitió en la pantalla de Telefe entre 2006 y 2010 con la conducción de Leo Montero y los relatos de Husni y Osvaldo Príncipi. Incluso también tuvo sus propias películas: 100% Lucha, la película estrenada en 2009, y 100% Lucha, el amo de los clones. Pasaron casi 16 años desde que el ciclo llegó a su fin y varios de los luchadores hoy se ocupan personalmente de mantener viva la leyenda que supieron construir arriba del ring.

100% Lucha se emitió entre 2006 y 2010 en Telefe (Foto: Instagram @100.por.ciento.lucha)

Así está hoy el elenco de 100% Lucha

Vicente Viloni

Vicente Viloni continúa dedicándose a la lucha y participa de varias exhibiciones y eventos (Instagram @rcwacademia)

“El luchador del pueblo” fue uno de los grandes protagonistas del programa. Decidió dedicarse a la lucha independiente y hasta dio el volantazo para abrir La nave mágica, su propia peluquería que cerró durante la pandemia. Actualmente, se mantiene muy activo en sus redes sociales, donde comparte sus peleas y entrenamientos y rememora sus mejores momentos en el programa de Telefe. Tiene un importante número de seguidores y fanáticos y suele participar en varias exhibiciones y eventos.

La Masa

Actualmente, La Masa dirige su propio gimnasio (Instagram @lamasaoriginal)

Con su máscara característica, Luis María Montanari, más conocido como La Masa, se convirtió en uno de los luchadores más importantes de 100% Lucha. Hasta el día de hoy la gente lo recuerda por sus hazañas en el ring y su rivalidad con Viloni. Decidió usar su experiencia deportiva para abrir en Ciudadela su propio gimnasio y publica en sus redes varias de las rutinas que arma para sus alumnos. Busca mantener un contacto directo con sus fanáticos y, de hecho, en julio y agosto se presentará en el teatro Border con su obra Historia de un héroe.

Delivery Boy

Brian Sánchez continúa activo en las redes y comparte sus momentos en el ring (Instagram @lamasaoriginal)

Paulo Giardina, alias Brian Sánchez, llegaba al ring en moto y vestido de rojo. “¡Arriba los que luchan! Marplatense. ¡El topetazo volador!“, reza hoy su cuenta de Instagram. Mantiene un bajo perfil y, como el resto de sus excompañeros, suele publicar recuerdos de sus luchas. Al igual que Viloni, le dedicó una sentida despedida al Teniente Murphy. “Un gran compañero, un gran profesional, un amigo. Placer el compartir cuadrilátero y tantos buenos momentos. Abrazo grande al cielo”, escribió.

El mensaje de Paulo Giardina para despedir a Pablo Más Albert Teniente Murphy (Foto: Instagram @deliveryboyoriginal)

HipHop Man

Daniel Garcilazo, alias HipHop Man, continúa dedicandose a la lucha (Foto: Instagram @danyhiphopman)

Hasta la actualidad, Daniel Garcilazo, quien se hizo conocido con el nombre de HipHop Man, continúa dedicándose a la lucha y ganando premios alrededor del mundo. En abril se consagró en México en el Campeonato Intercontinental de Peso Welter de IWRG. También se mantiene activo en sus redes sociales y comparte fotos y videos de sus competencias y charlas que mantiene con sus excompañeros de 100% Lucha.

Mosca

Mosca también continúa activo en el mundo de la lucha (Foto: Instagram @danyhiphopman)

A más de una década del final de Maximiliano Garcilazo, alias Mosca, continúa mostrándose en sus redes con su característica máscara. Hoy divide su vida entre la Argentina y México, donde continúa dedicándose a la lucha.