El llamativo cometario de Ariel Rodríguez Palacios sobre Mica Viciconte: ¿hay mala onda?

Esta semana, se cumplió un mes del debut de Ariel Rodríguez Palacios en la pantalla de Telefe. El chef -que durante 12 años lideró las mañanas de elnueve- volvió renovado con un formato lleno de sabor y humor y acompañado por un nuevo panel . Si bien hasta el momento Ariel en su salsa era noticia por sus fáciles recetas y por sorpresivamente liderar la franja matutina en materia de rating, un comentario que hizo el conductor ayer encendió todas las alarmas: ¿está todo mal con su equipo?

“Hace un mes que estamos acá en Telefe. Gracias a la gente que está en sus casas porque sin ella no existimos”, dijo Rodríguez Palacios este jueves a modo de agradecimiento a quienes lo siguen mañana tras mañana. A su mensaje se sumó el de Nico Peralta, panelista del ciclo que se ocupa de los temas del mundo del espectáculo, quien destacó lo rápido que había pasado este primer mes. “Un mes pasó rápido, lo que quiere decir que la estamos pasando muy bien”, expresó con buena onda.

Sin embargo, el cocinero no coincidió con su panelista y respondió: “A mí me pareció eterno” . Su comentario hizo ruido entre su equipo, quien inmediatamente indagó sobre cómo la estaba pasando en el ciclo. Tras asegurar que “siempre la pasa bien en la tele”, el cocinero recordó cómo fue la propuesta que lo devolvió a la TV. “El equipo fue sorpresivo. Vamos a decir las cosas como son. Te dicen: ‘Vas a estar con una chica que se llama Mica, ¿cuál? ¡Nooo!’” , dijo al tiempo que también le dedicó unas palabras a Peralta: “Después Nico que decís: ‘¿cuál es este?’. Decí que es amigo de Daniel Gómez Rinaldi. Y bueno... después lo que toca, toca”, remató el chef despistando a los espectadores sobre si se trataba de una broma o un total sincericidio.

La palabra de Mica Viciconte

Mica Viciconte presentó a su hijo en el programa

Si bien los dichos de Rodríguez Palacios generaron un incomodo al aire, sus panelistas decidieron no responder en el momento. Sin embargo, y ante el revuelo que generó el tema, horas después Mica Viciconte habló de lo sucedido en Por si las moscas, el ciclo conducido por Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez. “Ariel hace que la cocina sea fácil y llega a toda la familia con la comida que se come en las casas: puchero, asado, carne al horno. Son comidas que yo hago en mi casa”, dijo la exchica Combate elogiando al chef.

Y enseguida contó cómo es el vínculo con el conductor del programa: “A veces me quieren armar un perfil. Yo soy una persona frontal, tengo mi carácter, pero de ahí a que tenga mala relación...”, expresó molesta. Tras asegurar que conoce a Rodríguez Palacios de cuando compartían canal (el conducía ¡Qué mañana! y ella estaba en Combate), recordó cómo fue esa primera reunión entre todo el equipo de Ariel en su salsa: “En un equipo tenés que tener química. Y la realidad es que fue una reunión súper linda, distendida. Todos por supuesto estábamos un poco tensos porque él es el conductor, nosotros no sabíamos cuándo teníamos que hablar y cuándo no, y después fue todo fluyendo”, advirtió.

“ Tengo la mejor relación y creo que eso se transmite, por eso a veces digo, ‘¿por qué tienen ganas de ensuciarme?’” , se quejó públicamente la mediática que ha protagonizado varias peleas en el medio. “¿Por qué no llaman a MasterChef a preguntar, o a Incorrectas, donde trabajé con Moria, o al Bailando..., el Cantando..., a ver cómo soy? Si fuera tan conflictiva no me llamarían”, lanzó molesta por el mote adquirido.

Y para volver a dar cuenta de la buena onda que hay con el chef, reveló: “En las competencias nos matamos de risa. Él es re competitivo, no le gusta perder. Está bueno porque le ponemos un condimento más al programa (...) Ariel tiene un humor bastante parecido al mío, un humor más seco, más frío”, remató.

Al parecer, sus dichos no calmaron las aguas y la mamá de Luca tuvo que salir nuevamente a aclarar la situación en su cuenta de Instagram: “Quiero aclarar algo que me están preguntando noteros y demás. No hay ningún tipo de mala relación”, expresó desmintiendo todo tipo de rumores y especulaciones.

A lo largo de varias historias, la influencer se encargó de aclarar cómo es el vínculo con todo el equipo. “En la parte laboral nos llevamos todos súper bien, la pasamos bien y nos está yendo bien, que es lo más importante así que estamos muy felices”, aclaró.

“Y yo, en lo personal, estoy muy feliz de estar trabajando y de que todo marche súper bien. Así que no inventen”, remató fiel a su estilo mientras invitaba a todos sus seguidores a ver el ciclo. “Los espero de lunes a sábados en Ariel en su salsa. Así aprenden a cocinar y prueban esas delicias que son lo más”, concluyó.