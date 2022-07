El llamativo look de Oriana Sabatini en los MTV Miaw que causó polémica en las redes: “Parece de La Salada”

Oriana Sabatini fue una de las estrellas invitadas en la última entrega de los premios MTV Miaw y se volvió viral en las redes sociales por el llamativo look que eligió para asistir a la ceremonia.

Con sus cuestionadas cejas platinadas todavía en primer plano, la novia del futbolista cordobés Paulo Dybala se apareció en la alfombra roja con un vestido camuflado, al mejor estilo militar, medias largas negras, guantes hasta el codo y tacos. Además, por lo que se pudo ver en las imágenes que compartió a través de su cuenta de Instagram, lució una cartera que hacía juego con el particular outfit.

El look de Oriana Sabatini que cosechó críticas en las redes sociales (Foto: Instagram @orianasabatini)

Más allá de los miles de likes, y los cientos de comentarios positivos -entre otros, del propio Dybala, de Tini Stoessel y hasta de Marcela Kloosterboer-, lo cierto es que la indumentaria de Oriana no fue muy bien recibida por parte de los usuarios, que reaccionaron de inmediato en las redes y no tuvieron piedad.

“Mejor ponerse cualquier cosa. Parece un trapo de La Salada”, opinó un usuario con dureza. Y remató: “Se vistió como las nenas que van a la fiesta que todavía no saben que ponerse y nadie les avisa que les queda feo”. En la misma sintonía, otro de los seguidores de la cantante afirmó: “Viven en Italia y son ricos, pero se visten de Avellaneda pareciera”, dijo en referencia a la conocida calle del barrio porteño de Flores que lleva ese nombre, donde se consiguen prendas de todo tipo en oferta.

Cejas platinadas, vestido militar y guantes negros, el cuestionado outfit de Oriana Sabatini (Foto: Instagram @orianasabatini)

“Ay, no... mirá que siempre te vestís diosa, esta ocasión no me gusta”, escribió un usuario. “Muy feo, pero gustos son gustos”, comentó otro. “¿Quién viste a estas personas? Qué horror, cero moda y talento”, reflexionó una seguidora. En la misma línea, otra comentó: ¿Quién te está vistiendo, Ori? Te odia”. Como si fuera poco, hubo quienes aseguraron que el desafortunado look le sumaba algunas décadas a la joven de 26 años. “¿Ya tiene 50?”, preguntó una usuaria con sarcasmo.

También aparecieron comentarios cuestionando el estado físico de Sabatini. “No puedo creer lo que se mata en el gimnasio y lo floja que está de cuerpo. No le hace nada de efecto el ejercicio”, sostuvo un seguidor y otro lo frenó enseguida: “Es de público conocimiento que esta chica tuvo, en su momento, problemas alimenticios. Y los sufrió en parte por comentarios de este tipo, comparándola con la madre (Catherine Fulop). Me parece que deberían informarse antes de hablar. Yo ni la sigo, pero lo que está fuera de lugar lo está. Y tu comentario es un claro ejemplo”, remarcó el usuario.

Así lució Oriana Sabatini en la alfombra roja de los MTV Miaw (Foto: Instagram @orianasabatini)

Los premios MTV MIAW 2022 se entregaron este domingo en la Ciudad de México, en una ceremonia que contó con la conducción de la estrella pop Becky G y la influencer Jimena Jiménez. La mexicana Kenia OS fue la más premiada, al llevarse tres galardones. Mientras que la tiktoker Domelipa se alzó con el premio más codiciado de la noche, Icono MIAW.

En representación de Argentina, estuvieron Oriana, el rapero Lit Killah y Tini, que brilló en el escenario con la interpretación en vivo de sus éxitos “La Triple T” y “Miénteme”.