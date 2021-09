El desgarrador mensaje de Benjamín Vicuña para su hija Blanca: “Hace nueve años se detuvo el tiempo”

El 8 de septiembre de 2012, Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain vivieron el momento más difícil de sus vidas: la muerte de su hija Blanca, de 6 años, quien estaba internada en la clínica Los Condes de Chile por una neumonía hemorrágica que le provocó una falla multisistémica y un derrame cerebral. Este miércoles, a nueve años de aquel trágico episodio, el actor le rindió un conmovedor homenaje a la niña en sus redes sociales.

“Hace nueve años, se detuvo el tiempo en tu mirada. Una mariposa longeva desplegó sus alas y yo intenté leerla como un papiro, sin entender la letra. Desde ese día, te lleno de cartas mi niña, cartas que van al cielo como mariposas borrachas. Te cuento nuestros días e imagino los tuyos”, comienza diciendo el mensaje que Vicuña le dedicó a Blanca, junto a una foto de la pequeña en la que tiene una mariposa pintada en su cara.

Y continúa: “Nueve años que te disfrazaste de estrella, la más linda de todas. Nueve años que brillás en nuestras miradas. Blanca, mi niña libre, Blanca que habitás el silencio y bailás en medio de la risa de tus hermanos. Blanca que viajás en el tiempo. Solo escribo para detener ese tiempo y volar entre las cartas. Escribo para ver si te querés cambiar el disfraz por uno de estrella fugaz, para verte más cerca. Para saber que estas cartas llegan y si cuando tililas en la noche, es porque escuchas mis rezos”.

El emotivo posteo de Benjamín Vicuña para su hija Blanca Instagram: @benjavicunamori

“Sigue brillando, mi niña, que la noche asoma nuestras almas a las ventanas y podemos rozar tu pelo como una caricia, como una bicicleta estelar con rueditas que viaja, como mariposas que confunden a los amantes, como señales que caen en forma de gotas sobre mi cara, lágrimas dulces, mi amor”, sigue la dedicatoria. Para concluir, Vicuña expresa: “Con toda mi fe en la profundidad de tu mirada y en el abrazo eterno que algún día nos daremos”.

Pese a que están separados, la China Suárez fue la primera persona en comentarle la publicación. La madre de sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio, le dejó tres emojis de corazón.

Horas después, en sus historias de Instagram, el actor volvió a recordar a su hija con una imagen simbólica: un ramo de rosas blancas.

La foto con la que Benjamín Vicuña rindió homenaje a su hija Blanca en el noveno aniversario de su fallecimiento Instagram: @bejnavicunamori

Blanca Vicuña nació el 15 de mayo de 2006 en Chile y, luego de unos años, la familia se mudó a la Argentina. Cuando tenía seis, contrajo una enfermedad provocada por una bacteria durante unas vacaciones en Cancún, México. Nueve días después, murió en la clínica chilena donde fue atendida de urgencia.

Hace unos meses, en el día en que la niña hubiera cumplido 15 años, sus padres organizaron una ceremonia en la casa de Pampita, a la que concurrió parte de la familia y estuvo coronada por una suelta de globos blancos. Anteriormente, la jurado de La Academia había inaugurado una plaza en Pilar para honrar a su hija “desde la alegría y felicidad”, según declaró.

Este martes, Marcelo Tinelli anunció que Carolina no estaría presente en ShowMatch (eltrece) por “motivos personales”. Luego, Ángel de Brito aclaró en sus redes sociales: “Para todos los que me preguntan: Pampita no estará hoy ni mañana, porque es el aniversario de Blanquita. Vuelve el viernes”. Estos días será reemplazada por Karina “La Princesita” en el programa.

LA NACION