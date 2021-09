La advertencia de una modelo portuguesa a la esposa de Cristiano Ronaldo: “Vigilalo en el Manchester United”

Cristiano Ronaldo es, sin dudas, uno de los futbolistas más destacados del mundo. No solo por su talento para el deporte sino también por su ostentosa apariencia física, que atrae a muchas personas. Sin embargo, lejos está de ser soltero: el portugués que acaba de ser fichado nuevamente por el Manchester United está en pareja con la modelo nacida en Argentina, Georgina Rodríguez, con quien tuvo una hija, y parece mostrarse muy feliz con su vida familiar.

Sin embargo, ahora que se mudó con su esposa y sus hijos a Inglaterra, una modelo portuguesa que asegura haber tenido relaciones con el astro le envió una dura advertencia a la compañera de CR7 . Según consignó el periódico inglés The Sun, Natacha Rodrigues tuvo un encuentro con el futbolista en 2017 y ahora le hizo un aviso a su colega española.

“Leí que Cristiano ha vuelto a fichar por el Manchester United y estoy feliz por él. Creo que Georgina querrá y debería mudarse a Gran Bretaña con él. A pesar de lo que pasó con nosotros, espero y rezo para que permanezcan juntos y se mantengan enamorados”, lanzó Natacha en conversación con el medio.

Natacha Rodrigues asegura haber estado con el astro del fútbol Cortesía The Sun

La modelo, que salió de un reality show llamado Love On Top describió a la prensa inglesa cómo fue su encuentro con el goleador cuatro años atrás y lo que sucedió después. Ella reclama que Ronaldo la bloqueó de todas las redes sociales y nunca más la llamó.

De todas formas, elogió al matrimonio entre el portugués y la española, al decir: “Parecen hacer la pareja perfecta y, a pesar de todo, creo que Cristiano podría haber cambiado como persona y como pareja. Su familia ha crecido y él es mayor y más sabio”.

“ Cristiano me dejó caer como un ladrillo y podría hacer lo mismo con Georgina . Dicen que los leopardos nunca cambian de lugar y los futbolistas profesionales reciben mucha atención de mujeres hermosas que se lanzan sobre ellos. Será lo mismo en Manchester que en Europa”, añadió la modelo.

Georgina y Cristiano se mudaron a Manchester Instagram @georginagio

A su vez, le envió una advertencia a Rodríguez, la actual esposa de CR7. “ Cristiano sería un gran partido para cualquiera y Georgina debe vigilarlo si hay confianza entre ellos y un futuro para ellos ”, consideró.

Por último, dijo que recién cuatro años después pudo superar lo que supuestamente tuvo con Ronaldo y manifestó un deseo. “Me dolió la forma en que me dejó al bloquearme en Instagram después de dormir juntos, y todavía me duele. Siempre habrá un antes y un después en mi vida con Cristiano y la sensación de que podría haber sido más para nosotros, aunque no acabáramos convirtiéndonos en novios”, concluyó.

