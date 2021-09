“¿Vas por el tercero?”: Juana Repetto respondió sobre la posibilidad de tener otro hijo

Juana Repetto ya es madre de dos hijos. Toribio nació el 16 de agosto de 2016 tras un tratamiento de inseminación artificial y, Belisario, el 20 de junio de 2021, fruto de su relación con Sebastián Graviotto. Pero las ganas de ser madre nunca cesan y conforme pasa el tiempo, la idea de sumar a un nuevo integrante a la familia va creciendo.

Instagram es la red social predilecta de la actriz y suele usarla para estar en contacto con su millón y medio de seguidores. Videos, inquietudes, preguntas y respuestas protagonizan sus historias y publicaciones. Pero esta vez no fue ella la que planteó el interrogante, sino sus propios fans.

Para generar un ida y vuelta con su comunidad, Juana Repetto abrió en sus stories un espacio de preguntas y respuestas para que, quienes tuvieran ganas, le preguntaran lo que quisieran. Fue así como una de las interrogantes planteadas fue la chance del tercer hijo.

Juana Repetto sobre la posibilidad de ser madre por tercera vez Instagram: @juanarepettook

“¿Vas por el tercero? ¿Querés la nena o no te desvela?”, le consultó, desde el anonimato, uno de sus seguidores. “¡Somos mil!”, contestó Juana acompañando su declaración con una foto de toda la familia reunida, sonriendo y abrazándose. “Pero no lo descarto”, completó.

Si bien no hay planes concretos de tener una hija y Belisario llegó al mundo hace menos de tres meses, la pareja no descarta la posibilidad de aventurarse en algún momento. Siendo este último un parto que no le presentó las mismas dificultades que el de Toribio, Juana se mostró entusiasmada con la idea.

LA NACION