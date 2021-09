Dallys Ferreira sufrió un violento ataque en la calle y debió ir al hospital: “En mi vida me humillaron tanto”

Dallys Ferreira sufrió un violento ataque por parte de una mujer a la que no conocía y publicó el video de la agresión en sus redes sociales. La actriz y conductora, que está viviendo en su Paraguay natal desde 2017, terminó golpeada y con heridas en el rostro. “Sin mediar palabra, salió y nos atacó. No se quién es esta señora”, dijo.

“En mi vida me humillaron tanto, con tal violencia, agresiones e insultos por parte de una mujer que no conozco”, escribió este martes Ferreira a través de su cuenta de Twitter. Según aclaró, la agresora fue identificada como Gladys Montanía de García, quien también golpeó a su pareja, el productor comercial Nicolás Sporleder. Además, todo el episodio fue presenciado por su hija, India.

“Nos trató como basuras”, añadió en su Instagram.

Dallys Ferreira contó los detalles del ataque que sufrió en varios videos

En el video se ve cómo la agresora, armada con un palo, intenta golpear a Ferreira y a su pareja, mientras le grita: “Andate ahora mismo, pelot...”. A su vez, la atacante busca quitarle el teléfono celular para impedir que la siguiera filmando.

“¿Señora, qué pasa? Yo estoy en la vereda. Esta señora me está pegando, es una loca. ¿Qué le pasa señora? Esta señora me está agrediendo, sepa que me está pegando y que la voy a denunciar”, sostiene la exvedette en el clip.

Asimismo, Ferreira logró grabar un segundo video. “En dos oportunidades salió de su vivienda para agredirme con total impunidad. Jamás la agredimos, ni siquiera tuve ningún cruce, directamente salió de su vivienda y nos agredió, me insultó. Me duele de todo corazón que mi hija estuviera presente”, escribió en otro posteo de Instagram.

Dallys Ferreira grabó a su atacante Instagram @dallysferreira

“Vayan a hacer su show a otro lado”, grita la mujer en las imágenes, donde además se ve a un hombre con un arma enfundada intentando alejar a Ferreira de la propiedad. La conducta insiste: “Usted es una desubicada, señora, yo le voy a demandar”. Luego, muestra su cara, donde se ven heridas por los golpes recibidos.

En otro video, Ferreira se quiebra camino al hospital. “Perdón por estar así, estoy yendo a emergencias médicas”, dice a la cámara entre lágrimas.

Dallys Ferreira debió ir al hospital tras el ataque

Visiblemente asustada, sigue: “Fuimos agredidos Nicolás y yo por una señora que salió de una casa, de una propiedad, en la vía pública. Sin mediar palabra, salió y nos atacó. Primero a Nicolás, con un palo. Y después a mí. Estaba mi hija en el auto. No se quién es esa señora, no tiene derecho a agredirnos de esa manera”.

LA NACION