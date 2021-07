El desgarrador relato de la madre de Natacha Jaitt: “Es obvio que la mataron”

En febrero del 2019, el cuerpo sin vida de Natacha Jaitt fue encontrado en un salón de eventos ubicado en Villa La Ñata, partido de Tigre. La mediática de 41 años yacía en una habitación “sin signos de violencia externos”, acorde al informe policial de aquel entonces.

Tiempo atrás, Jaitt había hecho fuertes denuncias en el programa de Mirtha Legrand que involucraban a varios nombres de peso de la política, el fútbol y el espectáculo. Con este antecedente en mano y las extrañas circunstancias de su muerte, comenzó una escalada mediática y judicial que al día de hoy sigue sin resolverse.

Durante todo el proceso, Alicia Damiani, la madre de Jaitt, guardó silencio. Ella, que había estado distanciada de su hija durante varios años, decidió en ese momento no dar declaraciones públicas. Invitada a Los ángeles de la mañana (eltrece), la exlegisladora de Santa Fe rompió el silencio y contó detalles exclusivos sobre los últimos años de su hija.

Natacha Jaitt junto a Adrián Yospe, padre de su hijo Valentino

La mujer no dudo en catalogar a su hija como una mujer con “mucho carácter y una mente brillante”. No obstante, afirmó que la relación de la modelo con Adrián Yospe desencadenó todos los problemas posteriores. “Él es el que la inicia en la droga y la destruye. Hizo todo lo posible para que ella me odiara, le quemó la cabeza con todos. No solamente conmigo sino también con el hermano mayor”, indicó al ser consultada por Ángel de Brito.

Además, aseguró que Yospe le enviaba cerca de “600 mensajes de texto por día” insultándola. “Era tremendamente complicado”, añadió.

La droga, denuncias y su muerte

Con el correr de los años, Natacha Jaitt y Alicia se fueron distanciando. Culpa de la adicción de la modelo y de sus vínculos, madre e hija perdieron contacto. “La droga despersonaliza, cambia la personalidad y destroza familias. Ella era divertida, siempre riéndose, era un gusto enorme estar con ella”, recordó Damiani con dolor.

Las denuncias que la modelo llevaba adelante y sus declaraciones públicas en el programa de Mirtha Legrand alarmaron a toda su familia. “Estábamos muy preocupados de que pudiera sucederle algo por los temas que estaba denunciando. Intentamos antes del programa, pero nos cortó y bloqueó. El programa de Mirtha fue el principio del fin”, narró Damiani.

El desgarrador relato de Alicia Damiani, la madre de Natacha Jaitt

Pese a haber pasado varios años distanciadas, en enero del 2019 madre e hija habían retomado el contacto. Cuando todo parecía que podría llegar a cambiar, ocurrió la tragedia.

“Fue terrible. Me despierto de noche porque siento que me abrazan y me besan. Fui a buscar el celu, lo enciendo y aparece que en Facebook decían: ‘Natacha muerta en Benavídez’. Empecé a gritar sola”, narró. “Yo soy muy volcada a la espiritualidad, sentí que mi hija me besó y me abrazó”, completó.

El tiempo pasó y todavía la causa no se esclareció por completo. Mientras que varias versiones siguen dando vueltas por los medios, su madre sigue convencida: “Es obvio que la mataron”.

LA NACION