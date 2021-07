Pampita se quebró al aire luego de una sorpresa inesperada: “Este amor es indestructible”

Pampita Ardohain fue sorprendida por la producción de su programa con un video en el que aparecían sus amigas expresándole lo que significaba su vínculo a propósito del 20 de julio. La conductora entonces, una vez que finalizó el clip, le dedicó unas palabras y se quebró en llanto.

“Un milagro, una bendición que me hayan acompañado. También en los momentos tristes, con mis horarios. Siempre están, me miman, me levantan, me sacan adelante”, dijo la conductora de Pampita Online (Net TV).

El llanto desconsolado de Pampita en su programa - Fuente: Net TV

“Mucho de lo que he podido hacer, es por estas hermanas elegidas de mi corazón. Las abrazo a la distancia, las extraño y este amor es indestructible. A todos les quiero mandar un gracias, las voy a extrañar en este parto. Algunas llegaron a entrar en los anteriores…”, concluyó la modelo, ya entre lágrimas.

Carolina Ardohain transita sus últimos de embarazo. De hecho, la fecha estimativa de parto es el 22 de julio, aunque la beba podría llegar en cualquier momento. En ese contexto, Roberto García Moritán compartió una tierna postal de la modelo, con un primer plano de su panza.

