El desgarrador testimonio de un “ricotero” por la muerte del Indio Solari: “Se me fue una parte de mi vida”
La noticia del fallecimiento del legendario músico a los 77 años conmocionó a sus seguidores; un hombre expresó su dolor a LN+ tras el impacto de la partida de un ícono cultural
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La confirmación de la muerte de Carlos Alberto Solari, el Indio, a los 77 años, generó una profunda conmoción en el país. El impacto emocional se hizo carne en miles de seguidores, muchos de los cuales se acercaron a su domicilio en Parque Leloir para rendir un último homenaje. Entre ellos, un fanático expresó su desconsuelo ante las cámaras mientras vestía, por casualidad, una remera del líder ricotero. “No puedo describir el dolor que siento. Era parte de mi vida, era mi familia”, expresó conmovido a LN+.
El seguidor, que solía compartir la experiencia de los recitales con su hija, manifestó la dificultad de procesar la noticia: “Rogaba por favor que sea una fake, pero no. Ir a los shows fue la experiencia más linda que pudimos pasar juntos”. La figura del músico, cuya obra trascendió lo puramente artístico para convertirse en un fenómeno identitario, dejó un vacío inmenso en generaciones de argentinos que encontraron en su lírica un refugio y una voz propia.
Al momento de explicar cómo fue ser fanático del Indio, el hombre detalló: “No lo puedo describir con palabras... Se siente”. Al mismo tiempo, aseguró que la mejor forma de recordarlo será con sus canciones y “lo que tenía artísticamente, que no solamente era su música, era todo”.
El último adiós al Indio Solari
La justicia, a través de la UFI N°2 de Ituzaingó a cargo del fiscal Lucio Rivero, confirmó que el cuerpo del artista fue hallado sin vida cerca de su pileta interna por su cuidadora a las 8:30 del viernes 5 de junio. Se ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas precisas del deceso, en tanto el entorno familiar emitió un comunicado oficial: “La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio, su cuerpo, su manifestación física, ya no está”.
Mientras se organizan misas ricoteras en distintos puntos del país, los fanáticos continúan recordándolo con sus canciones, aferrándose al legado de un hombre que, tal como señaló su familia, enseñó a sus seguidores a cuidarse entre sí. La partida del músico marca el final de una era, pero su obra, construida desde la independencia y el fervor popular, garantiza que su figura perdure en la memoria colectiva argentina.
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