El desopilante stand up de Juanse con anécdotas de Pappo y Charly García

Ciro y Juanse en charla relajada

Sebastián Ramos 1 de junio de 2020

Desopilante. Esa es la definición. El fin de semana Juanse se puso a contar anécdotas en un Instagram Live con Andrés Ciro Martínez y la descosió, demostrando que sus cualidades de showman van más allá del escenario. Entre tantas charlas on line de músicos en sus casas, Juanse se ganó el primer puesto de esta cuarentena con dos horas de monólogo que cualquier productor desearía llevar al formato stand up, que no solo incluyó historias de su extensa y jugosa trayectoria, sino las imperdibles imitaciones de Chalry García y Pappo, dos amigos entrañables del líder de Ratones Paranoicos.

Con Ciro dándole el pie, y quedándose en un segundo plano como si conociera de memoria el arte de la entrevista, Juanse, en plan relajado y sin guardarse nada, ofreció el viernes pasado una noche memorable. Desde su fanatismo por Luis Alberto Spinetta a los 9 años hasta los entretelones del show rápido y furioso de Prince en la Argentina (del que Ciro aseguró haber sido plomo), pasando por recuerdos de noches y trasnoches con García y "el Carpo" y hasta un análisis socio-político de la realeza inglesa.

De Charly -a quien imita sorprendentemente- contó detalles de la vez en la que decidió comprarse toda la vidriera del local de Garbarino de enfrente de su casa de Coronel Díaz ("Fui y le dije: 'Quiero toda la vidriera'. El tipo no me quería creer. Y fui y me la compré, man ¿Qué? Me compré la vidriera man"); las peleas con Pappo durante el MTV Unplugged de Ratones Paranoicos, en Miami; y detalles de las caóticas presentaciones de La hija de la lágrima, en 1994 ("le pidió a Canal 13 que le mandara una unidad móvil para que él pudiera probar sonido desde su casa, con la banda tocando en el teatro Ópera... ¡Algo imposible para esa época!"). Un homenaje en plan comedia para el músico que, casualmente, por esas horas era internado de urgencia con un cuadro febril.

La grabación de un disco inédito junto a Pappo, Black Amaya y el Zorrito Quintiero, sus estudios en ciencias políticas y el día en que fue a buscar a Joe Cocker para que cantara antes del show de Keith Richards. Lúcido y gracioso, Juanse se entregó a su anfitrión, el ex cantante de Los Piojos, que le iba tirando tópicos y temas para que desarrolle: de las diferencias entre el rock inglés y el norteamericano a su paso por al mítica ciudad blusera de Chicago, el último acto de Al Capone y las vicisitudes de ser narcotraficante.

"¿Tenés la guitarra? ¿Tocamos algo?", invitó Ciro a casi dos horas del comienzo de la charla y los dos improvisaron una versión de "El tren de las 16".