El desubicado comentario de Furia contra Catalina: Gran Hermano podría sancionarla

La pelea entre dos de las protagonistas de esta edición de Gran Hermano (Telefe) crece sin parar. Furia y Catalina, íntimas mejores amigas, están atravesando una mala racha y parecen estar, ahora, enfrentadas. Tal como con Agostina, las relaciones que forma Juliana en el juego terminan por romperse.

La guerra entre Furia y Catalina no cesa: con un comentario desubicado se refirió a su cuerpo

Desde la entrada de Alfa, la jugadora favorita de esta edición viró su forma de ser a una actitud muy negativa, que le dejó una imagen indeseada en el afuera. Tal fue así que varios de sus seguidores optaron por “bajarse de la furioneta”.

Ahora, una determinante actitud de Furia hacia Catalina podría provocarle una sanción por parte del dueño de la casa. “Me parece re absurdo que digas que sos médica”, le dijo y así criticó que Catalina y otros participantes “se la quieren pasar comiendo dulce de leche”, “no entrenan” y tienen “4 kilos de celulitis”.

“Deben tener todo el cu** caído y se enojan porque una está bien, porque yo puedo desfilar en cu** tranquila, son envidiosas”, afirmó, de manera muy despectiva, sobre el cuerpo de la médica. De esta manera, el público pide que se sancione a la jugadora por sus dichos.

El problema es que mientras eran amigas, Catalina le había revelado a Juliana que ella era muy insegura de su cuerpo, e incluso esta la había defendido de los dichos de Agostina. Pero, ahora, las cosas parecen haber cambiado para las amigas, que se convirtieron en rivales.

Furia y otro comentario desubicado: “Se come todo”

Hace una semana, la casa de Gran Hermano se vistió de fiesta para recibir a un particular personaje: Walter “Alfa” Santiago. Para otorgarle una dinámica más disruptiva al juego de este año, desde la producción decidieron incorporar a exparticipantes y familiares para que saludaran a los jugadores.

En esta ocasión, la producción decidió que entrara Alfa. Ante el malestar de Catalina y otros jugadores por la presencia del particular personaje, el juego decidió tomar otro rumbo y hacer que ingrese el contrincante número uno de Alfa: Ariel.

El comentario de Furia cuando vio a Ariel Ansaldo entrar a la casa de Gran Hermano que generó repudio en las redes

Resulta que ambos tienen una muy mala relación y, para nivelar la balanza, en la noche del martes se sumó Ariel. Inmediatamente, Alfa anunció que se iría de la casa, cosa que finalmente hizo. “No lo puedo ver ni escuchar hablar”. “Alfa, vamos a divertirnos, a jugar con los chicos”, le lanzó Ariel tratando de suavizar la disputa.

Pero un comentario de Furia, quien se encuentra intensamente alineada con Alfa, llamó la atención en redes sociales y no pasó desapercibido por su contenido agresivo y gordofóbico. Cuando ingresó Ariel, ella dijo: “Loco, traigan comida que este (Ariel) se come todo, no nos va a alcanzar”.

Ariel volvió a la casa de Gran Hermano y Alfa sorprendió a todos con su reacción. Captura: Telefe

“Quisiera que esté entrando un carrito de súper con comida para Ariel para que no se coma todo porque ese muchacho tiene que comer también, vino grandote, nada más voy a decir”, sentenció la participante.