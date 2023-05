El detalle en el final de la serie de Fito Páez que descolocó a los usuarios: “Quiero pensar que fue un error”

escuchar

El amor después del amor abrió la puerta para la ilusión de los argentinos para que se produzcan más serie biográfica de las grandes estrellas de la música nacional. En este caso, los detalles de la vida de Rodolfo “Fito” Páez, que exceden lo artístico, con una clara visión del detrás de aquel éxito que soñó desde pequeño, se convirtió en el éxito de Netflix. Y también en el centro de las charlas en todos los ámbitos. Las polémicas no tardaron por las versiones de los relatos expuestos y las personificaciones de diversos artistas que aparecen en la serie de ocho capítulos. Pero ahora es un detalle que salió a la luz y que pocos habían visualizado en el capítulo final. Se trata de una foto que fue editada para “borrar” a León Gieco.

Como bien se sabe, El amor después del amor está basada en la historia de vida de Fito Páez. En la cuna de su formación como artista, que lo llevó a convertirse en la estrella de la música que es hoy, y también en su recorrido por la música argentina. Charly García, Fabiana Cantilo, Juan Carlos Baglietto y Luis Alberto Spinetta están presentes, como era de prever, como quienes estuvieron en el círculo íntimo del cantante en esos días inolvidables. Otros tantos no fueron mencionados, pese que se encontraban en la cresta de la ola de la época.

Sin embargo, cabe destacar que se trata de un guion supervisado por el propio protagonista para contar su historia. Más allá de todas las repercusiones que puede generar esto, se detectó que el cierre de la serie cuenta con otro gesto que deja por fuera a un artista. En los créditos de la ficción donde se mencionan quiénes trabajaron en la producción, se visualizan fotos reales de los años mencionados en la serie.

Borraron a León Gieco de El amor después del amor

Entre ellas, la que llamó la atención fue la imagen tomada por la fotógrafa Andy Cherniavsky en 1986, durante el Festival de La Falda en Córdoba. En ella, en situación de festejo, se ve a Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro y Luis Alberto Spinetta, el único de pie. La imagen podría pasar como una más para retratar la cercanía de los músicos y los momentos compartidos. Sin embargo, no se trata de la original ya que de allí fueron borrados León Gieco y Víctor López, que se encontraban a la derecha del cantante de “Muchachas ojos de papel”.

“Al final de #ElAmorDespuésDelAmor aparecen una serie de fotos mientras suena Hay recuerdos que no voy a borrar y justo en la foto que ponen están borrados León Gieco y Víctor Pintos”, fueron las palabras de un usuario de Twitter que destacó el detalle.

León Gieco fue eliminado de la foto (Foto archivo)

Las especulaciones no tardaron en llegar en las redes. “Siendo buenista se me ocurre que es por una cuestión de diseño y composición de la imagen”; “¿Será una cuestión de derechos de imagen?”; “Quiero pensar que fue un error sin malas intenciones” y “La foto fue editada profesionalmente para borrar a los 2 de la derecha (León y Víctor). No hay manera de que sea un error sin intención”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Un usuario destacó el gran detalle de la imagen (Captura Twitter)

Por su parte, otros tantos indicaron que fue este el motivo por el cual el propio León Gieco compartió la imagen original en su cuenta de Instagram. “Anoche vi El amor después del amor. No veo series, pero esta la vi de un tirón desde el comienzo hasta el final. La recomiendo. Muy buenos los actores. La dirección, la edición, la producción, las versiones de las hermosas canciones. Dramática, graciosa, muy emocionante”, escribió.

León Gieco habló sobre la serie (Captura Instagram)

Sin embargo, solo indicó que encontró un error en la serie. “Yo, que me dedico a ver errores en las películas, aquí no los encontré. Bueno, solo uno: el caballito que vio nacer es algo grande para ser un recién nacido, pero pasa desapercibido porque muy pocos vimos parir a una yegua”, indicó, lo que bien podría ser un comentario irónico respecto a la imagen editada.

