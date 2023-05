Qué ocurrió entre Fito Páez y Felipa, la mujer que lo cuidaba durante su niñez

escuchar

Una de las escenas de la biopic sobre Fito Páez que más interrogantes dejó en el público está vinculada a la infancia del músico y al vínculo que tuvo Páez con Felipa, la joven que lo cuidaba en la casa familiar mientras él era un niño. El rosarino habló recientemente de esa relación y echó luz sobre una situación que se sugiere en la ficción, que él considera como parte de un temprano despertar sexual.

Después de la muerte de su madre, Margarita Zulema Ávalos, el joven Fito quedó a cargo a los pocos meses de vida de su padre, su abuela paterna y su tía abuela. Sin embargo, luego de unos años, decidieron recurrir a una niñera para que los ayudara en las tareas de cuidado del niño que crecía, una situación que se retrata claramente en la serie El amor después del amor. Ahí es donde aparece Felipa, la joven elegida para esa labor.

El amor después del amor se estrenó el 26 de marzo por Netflix. Julieta Horak / Netflix

Fito, aunque muy chico, sentía cierta atracción por aquella joven, mucho mayor que él, que había llegado desde un pueblo lejano. Su fascinación llegó a tal punto que comenzó a espiarla por la ventana en distintas oportunidades mientras se cambiaba la ropa. Ese “espionaje” se repitió varias veces hasta que en una ocasión la joven lo notó. La serie muestra particularmente una escena en la que la puerta de la habitación de Felipa se abre y Fito ingresa en ella silenciosamente.

La serie de Netflix llegó hasta ese punto, sin que emergieran nuevos detalles. En los sucesivos momentos se muestran escenas en las que Felipa ya no aparece como empleada de la vivienda familiar. El joven Fito pregunta por la niñera, pero tampoco encuentra respuestas por parte de su padre y de sus abuelas. Incluso, los tres adultos expresaban incomodidad y dolor en sus rostros cuando el chico les consultaba por la joven.

Aquella situación disparó un sinfín de interrogantes y la pregunta sobre qué ocurrió finalmente con la mujer que lo cuidaba fue una de las dudas que más se instaló entre aquellos que habían mirado El amor después del amor. El mismo Páez lo reveló apenas dos días más tarde en una entrevista en la revista mexicana Gatopardo. Allí reconoce que hubo un abuso, pero señaló que no fue algo traumático.

En una entrevista con la periodista argentina Leila Guerriero, Páez reconoció que dormía con su abuela en la misma cama y aclaró que eso no le trajo “ningún problema erótico”. A raíz de esa situación, mencionó su historia con aquella niñera. “Y o he tenido experiencias con Felipa, una chica que me criaba. Un día se puso en pedo y se me subió encima y me violó ”, afirmó.

Y agregó: “En un sentido. Porque yo lo viví con mucha alegría. Siete, ocho años tendría. Es una situación que podría ser traumática para cualquier niño, porque es un chico violado. Pero yo tenía una intimidad de amor con ella”.

El artista aclaró en esa línea que lo vivió de una forma especial. “Por supuesto que pienso que podría ser una escena muy salvaje. Sin embargo, para mí fue un despertar erótico hermoso”, expresó. Y añadió: “Es algo muy serio el sexo. Hay algo que se revela cuando te sacás la camisa. Es “Ah, estábamos en un mundo civilizado pero en bambalinas sucede esto”. Okey. A mí me gustan las bambalinas”.

