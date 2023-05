La reacción de Nito Mestre ante la polémica por la serie de Fito Páez

escuchar

El amor después del amor es un éxito indiscutible en Netflix. La biopic de Fito Páez es de gran interés para los usuarios, sobre todo para los fanáticos del mítico cantante argentino. Sin embargo la polémica está a la orden del día: al contar su vida con apariciones de otras grandes figuras generó diversas controversias en el mundo del rock nacional. El ruido empezó por el lado de Fabiana Cantilo, quien tiene un gran peso en la historia personal del artista; y siguió hasta Nito Mestre, quien opinó sobre la serie de ocho capítulos.

Charly García, Luis Alberto Spinetta, Juan Carlos Baglietto, Fabiana Cantilo, los hermanos Moura y Andrés Calamaro son algunos de los reconocidos artistas que forman parte de la historia de la música nacional, pero también de la carrera de Fito Páez, por lo que no pudieron faltar en la producción del autor de “Dos en la ciudad”. Desde una mirada personal, forman parte de la serie que se estrenó el 26 de abril por la plataforma de streaming.

El tráiler de El amor después del amor, la serie de Fito Páez en Netflix

Actualmente, la serie se mantiene en el puesto número uno de lo más visto a nivel nacional en Netflix, pero también es el foco de atención fuera de la plataforma, con una gran controversia acerca de la construcción de los personajes. Primero, fue Fabiana Cantilo quien aseguró que hubo una mezcla temporal en los hechos que protagonizó al lado de Páez, como así también aclaró que ella era “más que la corista” de los cantantes del momento.

Más tarde, se retractó y aseguró que sus palabras fueron confusas y que debió haber sido más clara. Pero la polémica no termina. Ahora, fue Nito Mestre quien opinó sobre la serie del momento. “Es una historia de Fito contada por Fito, me parece fenómeno, lo deja muy bien parado a él y es súper interesante todo eso, no puedo opinar por los demás personajes porque no me compete”, indicó en un reciente diálogo con el periodista Juan Etchegoyen (Mitre Live).

Nito Mestre opinó sobre El amor después del amor: "Lo deja muy bien parado a él"

Asimismo, el excantante de Sui Generis dijo que se iba a limitar con sus opiniones pero, a grandes rasgos, el producto le gustó tanto desde la construcción de los personajes hasta la filmación y el guion, aunque “las cosas pueden ser levemente distintas”. Se refería, así, a los hechos que se relatan, que no podrían coincidir con las vivencias del resto de los protagonistas.

Esta aclaración está en sintonía con las palabras de su colega, Cantilo, que aseguró que hay historias detrás de los hechos que no fueron contadas con su misma mirada. Lo cierto es que al tratarse de una biopic, las narrativas se construyen con la experiencia del protagonista, en este caso Fito Páez, por lo que naturalmente las versiones van de acuerdo a las vivencias personales.

LA NACION