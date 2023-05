Jesica Cirio habló del posible regreso de Jey Mammon a la TV y de cómo vivió la acusación en su contra: “Me afectó”

escuchar

A finales de marzo, Telefe anunció la suspensión del exconductor de La Peña de Morfi, Jey Mammon, cuyo nombre real es Juan Martín Rago, a raíz de la acusación de abuso sexual a un menor que pesó sobre él. El humorista viajó hasta España, según señaló, para alejarse del escándalo mediático y “relajarse”; pero, tras su vuelta a la Argentina, manifestó su deseo de volver a la televisión. Su excompañera del ciclo, Jesica Cirio, se pronunció sobre ello: “Desconcierto”.

Mammon decidió salir del país luego de situarse en el foco mediático. Lucas Benvenuto lo denunció en 2020 por abuso sexual, pero fue sobreseído por prescripción de la causa. “Yo tenía 14 años y él, 32″, advirtió el joven, sobre cuando comenzó su vínculo con el exconductor, alrededor de 2009.

Jesica Cirio habló de la decisión de Telefe de correr a Jey Mammon de La Peña de Morfi

De manera inmediata, Telefe decidió suspender al entonces conductor de La Peña de Morfi y emitió un comunicado. Entonces, su compañera Jesica Cirio presentó a la nueva incorporación que sustituiría al humorista: “Acompañamos la decisión del canal hasta que todo esto se resuelva. Estos hechos lamentables y tristes que nos tienen a todos impactados”, precisó y dio paso a Georgina Barbarossa.

Esta semana, la comunicadora se pronunció de nuevo sobre la situación de Jey Mammon y habló sobre su posible regreso a la televisión, tal como lo manifestó el exconductor en varias ocasiones. “Fue todo muy inesperado, muy triste. Me afectó y todo el equipo estaba bastante angustiado”, apuntó Cirio, en diálogo con Facundo Ventura en Cinco de Copas (Radio Zónica), mientras aseguró que no tuvo contacto con Jey desde el hecho público de la noticia.

Jésica Cirio habló sobre el regreso de Jey Mammon a la televisión

Y agregó: “Por donde lo mires, es una situación muy complicada”. Acerca del posible regreso del humorista al programa, señaló: “No lo sé, eso ya va a ser decisión de la gente y de él. Uno nunca se deja de sorprender y estas situaciones te desconciertan, te angustian y son tristes”.

El cartel que incomodó a Georgina Barbarossa

A finales de abril, se vivió un incómodo momento en el plató de Telefe, luego de que un espectador de La Peña de Morfi pidiera el regreso de Jey Mammon como conductor. En el programa, se brindó un show de Tarragó Ros, el reconocido intérprete de chamamé. En tanto, las cámaras alternaban imágenes entre el estudio y la tribuna virtual.

Fue entonces cuando, conectado a través de una videollamada, un televidente apareció en la pantalla y aprovechó para dejar un mensaje: “¡Que vuelva Jey!”.

Un hombre pidió por la vuelta de Jey Mammon en La Peña de Morfi

En tanto, Barbarossa apuntó que Mammon regresó de España “muy soberbio” y que no tuvo contacto con él desde entonces. “No hablé con él porque no me dieron ganas de hablar con él”, señaló a Implacables (El Nueve). Y sostuvo, de manera directa: “Jey, si estás viendo esta nota, sabelo. Justamente, por esa actitud que tuvo, me pareció muy soberbio cómo volvió”, advirtió la comunicadora, sobre el regreso del humorista de Madrid.

Además, aseguró que, si Mammon hubiera pedido disculpas ante lo sucedido, “las cosas habrían sido distintas”.

LA NACION