Fabiana Cantilo se refirió a sus comentarios sobre la serie de Fito Páez y fue contundente: “Hay que tener cuidado”

El 26 de abril, Netflix sumó a su catálogo uno de los títulos más esperados del año, El amor después del amor, la biopic basada en la vida de Fito Páez. Envuelta en el rock nacional, repasa los hitos de sus primeras tres décadas, desde la Trova rosarina, hasta la posibilidad de tocar con Charly García, el asesinato de sus abuelas y los amores de su vida. Precisamente, quien tuvo un gran lugar en la serie fue Fabiana Cantilo, porque así también lo tuvo en la realidad. Sin embargo, un par de observaciones que hizo al respecto, dieron a entender que no estaba contenta con el resultado. Pero, en las últimas horas, con un contundente descargo, aclaró los tantos.

Corría 1983 cuando nacía una de las historias de amor más emblemáticas del rock nacional. Cantilo y Páez se encontraron compartiendo la banda de Charly García: ella hacía los coros y él ingresó como tecladista. A partir de ahí vivieron un apasionado, receloso e intenso romance que duró hasta 1990 y fue la inspiración para varios hits como “Fue amor” y “Dinosaurito”.

Micaela Riera e Ivan Hochman, los actores que interpretan a Fabiana Cantilo y Fito Páez Instagram @mmicariera

Su historia fue recreada en la biopic: Ella fue interpretada por la actriz Micaela Riera y él por Ivan Hochman, y ambos recibieron elogios por sus trabajos actorales. La serie producida por Mandarina Contenidos se convirtió en un éxito y encabeza el ranking de Netflix. Sin embargo, Fabiana Cantilo no estuvo de acuerdo con algunas cuestiones y generó polémica con sus comentarios. Si bien destacó que estaba “muy bien hecha”, remarcó: “Mezclaron todos los tiempos y hay muchas cosas que no son, pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo”.

Con sus palabras, la intérprete de “Nada es para siempre”, dio a entender que no le simpatizó mucho la producción. No obstante, en las últimas horas, compartió un video en Instagram donde aclaró la situación y explicó qué fue realmente lo que quiso decir. “Seres, no estoy enojada, por favor”, dijo entre risas. “Se entendió todo mal”, agregó.

Fabiana Cantilo aclaró sus dichos sobre la serie de Fito Páez (IG @fabitacontenta)

En la misma línea, Cantilo sostuvo: “Qué lindo sol, qué lindo día, qué lindo todo. A veces mi tono es medio raro. Estoy muy feliz con todo chicos, con mi vida, con estar limpia hace 10 años y cinco meses, con Fito, con la serie de Fito. En fin, así es la vida”. Asimismo, advirtió que “hay que tener cuidado con lo que se dice”. A modo de cierre y para dar por finalizado cualquier malentendido, concluyó: “Paz y amor, viejos”.

Días atrás, y además de sus comentarios, la cantante compartió un par de posteos en Twitter donde, si bien no hizo un comentario directo sobre la serie, rememoró, con un video musicalizado con “Dinosaurito”, algunos de sus mejores momentos con Fito Páez: ”Antes de ir a girar por Europa, les dejo la posta”.

Uno de los posteos de Fabiana Cantilo tras el lanzamiento de El amor despúes del amor Twitter @FabianaCantilo

Asimismo, también publicó una foto de ellos dos en blanco y negro, con una estrofa de “Fue amor”, el tema que el rosarino le dedicó en 1990: “Cada vez que pienso en vos, (usted), fue amor”. Asimismo, en el tuit agregó “¡The originals!”, es decir, los originales, dando a entender que ellos eran los verdaderos Páez y Cantilo. Si bien los músicos llevan varios años separados como pareja, el amor y el cariño entre ambos permanece intacto.

