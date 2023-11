escuchar

Este sábado, Sol Pérez y Guido Mazzoni celebraron la fiesta de su casamiento en el lujoso hotel de Los Cardales en una espectacular fiesta que contó con la presencia de 400 invitados. Durante este acontecimiento, existieron varias sorpresas, agasajos y muchas historias que fueron apareciendo en las redes sociales.

A su vez, la modelo y panelista también mostró detalles exclusivos de cómo fue su outfit para la ocasión, en el cual predominó el color blanco, aunque las miradas fueron para los tacos, que estaban compuestos por un detalle que ella misma decidió revelar en una storie de su cuenta de Instagram.

El detalle de los zapatos que usó Sol Pérez en su fiesta de casamiento

Todo empezó con la publicación de la cuenta @ninacharme que subió una foto del calzado que utilizó la modelo y agregó el siguiente texto: “Diseñamos los zapatos soñados para el casamiento de Sol Pérez”. A raíz de ese posteo, ella decidió repostearlo en su perfil público y agregó: “Un sueño, gracias por acompañarme siempre”, sumado a un emoji de una alianza y un corazón.

En cuanto al detalle, tanto en la plantilla como en la suela se observa la leyenda “Sol y Guido” sumado al 25/11/2023 en lo que fue la fiesta del casamiento para sellar sus votos matrimoniales. Según indicó la página oficial del fabricante, estos zapatos cuentan con una plataforma de cinco centímetros y están confeccionados íntegramente de cuero.

El agradecimiento de Sol Pérez por el detalle de sus zapatos

Por otra parte, la conductora televisiva también dejó rastros de cómo fue la celebración, la cual terminó a las 7 de la madrugada y una de las fotos que se publicó da a cuenta del gran clima que se vivió. “Terminamos como pudimos”, expresó Sol en una instantánea donde está ella, su esposo Guido con la remera rota y varios invitados que quedaron registrados en la cámara.

Además, en cuanto al menú escogido, Sol Pérez explicó en La Peña de Morfi cómo fue el banquete para complacer a los presentes en el hotel de Cardales. “El menú está listo, ya seleccionado. Es bueno. La comida es lo fundamental. Además, nos inventaron un postre a Guido y a mí. Hicieron una mezcla final muy buena”, expresó.

Sol y Guido se conocieron a mediados de 2019 cuando Mazzoni, quien es dueño de una cadena de gimnasios, coincidió con la modelo que asistía a uno de ellos en la zona de Palermo. Aunque el flechazo fue instantáneo, la relación tuvo un detalle imperdible que tiempo más tarde sería motivo de risas entre ambos.

Sol Pérez y Guido Mazzoni se casaron

“Él me escribía por Instagram desde 2016, invitándome a entrenar en su gimnasio. Como nunca le respondía, él seguía insistiendo. Con el tiempo, comenzó a hacer chistes y fue entonces cuando le contesté. No estaba satisfecha con mi entrenamiento en ese momento, así que acepté su invitación para probar y ver cómo iba”, confesó Pérez en una entrevista con LA NACION.

Y, en esa misma línea, añadió: “Yo iba a entrenar con todas las ganas porque él me encantaba, pero no me daba bola”. Tras este episodio, Mazzoni entendió que era el momento de dar un paso más y así conquistar a quien sería finalmente su esposa.