Sol Pérez y Guido Mazzoni celebraron este sábado su reciente matrimonio con una ceremonia religiosa, culminando la noche con una espectacular fiesta que contó con la presencia de 400 invitados en un lujoso hotel de Los Cardales.

En sus redes sociales y como es común, la panelista compartió un video de resumen de su fiesta de casamiento a modo de recuerdo. “Terminamos como pudimos”, le escribió Sol a su ahora marido y mostró una divertida foto del fin de fiesta a las 7 de la madrugada y con el sol completamente afuera.

El final de fiesta de Sol Pérez y Guido

Los recién casados eligieron meticulosamente el menú para su celebración. Según lo que Sol Pérez compartió días atrás en La Peña de Morfi, la única discrepancia entre ellos fue respecto al postre. Mientras ella prefería un volcán de chocolate, Guido Mazzoni se inclinaba por uno de dulce de leche. Pérez relató cómo el catering resolvió esta diferencia al fusionar ambos gustos en un resultado único.

“El menú está listo, ya seleccionado. Es bueno. La comida es lo fundamental. Además, nos inventaron un postre a Guido y a mí. Hicieron una mezcla final muy buena”, compartió la panelista de Gran Hermano El Debate.

La historia de amor de Sol y Guido

El romance entre Sol Pérez y Guido Mazzoni comenzó a mediados de 2019. Mazzoni, propietario de una cadena de gimnasios, coincidió con Pérez en la sede de Palermo, donde ella entrenaba. “Él me escribía por Instagram desde 2016, invitándome a entrenar en su gimnasio. Como nunca le respondía, él seguía insistiendo. Con el tiempo, comenzó a hacer chistes y fue entonces cuando le contesté. No estaba satisfecha con mi entrenamiento en ese momento, así que acepté su invitación para probar y ver cómo iba”, relató Pérez en una entrevista con LA NACIÓN.

También mencionó a la periodista Sandra Borghi como una especie de celestina en su relación: “Sandra fue como un Cupido entre Guido y yo. Le contaba que él me encantaba, y ella iba y averiguaba qué pasaba, diciéndome que Guido me iba a invitar a salir. ¡Una genia!”.

Sol Pérez y Guido Mazzoni Gerardo Viercovich

El comienzo de su relación no fue inmediato, y al principio, no todo fue sencillo. Sol Pérez reveló en el programa Flor de equipo: “Yo iba a entrenar con todas las ganas porque él me encantaba, pero no me daba bola”. Además, mencionó que Guido nunca dio el primer paso, a pesar de que se llevaban bien y le gustaba. El cambio ocurrió cuando él le envió un mensaje a las tres de la mañana, rompiendo la barrera entre profesor y alumna.

Sol compartió una foto con un amigo mientras estaba en un lugar de la Costanera comiendo tarde en un boliche, y considera que eso lo puso un poco celoso. Después de dos meses de un entrenamiento personal diario en el que inevitablemente pasaban mucho tiempo juntos, empezaron a conocerse mejor. Después de la primera cita, las cosas fluyeron, y casi desde el primer beso, empezaron a vivir juntos después de dos meses.