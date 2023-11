escuchar

Este fin de semana, Horacio Cabak recordó en Podemos Hablar (PH, Telefe), las declaraciones que Sofía “Jujuy” Jiménez pronunció en 2021, en las que lo acusó de “maltratarla” durante el ciclo de verano que llevaron juntos, y aseguró que fue cancelado de manera “injusta”. Posteriormente, la modelo recalcó que todo lo que contó, sucedió, e invitó a los espectadores a buscar los archivos del programa en internet. Tras su réplica, el conductor de televisión salió otra vez al cruce y compartió un contundente descargo en redes sociales.

“Me cancelaron injustamente”, señaló Cabak en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff. Y añadió: “Me acusaron de misógino, de maltratador. Hubo una seguidilla de cosas que considero que [Jujuy] fue muy injusta conmigo y el medio, también. Yo tengo 30 años de laburo y nadie salió a decir: ‘Este tipo nunca tuvo un problema con nadie’”.

Tras el relato de Cabak en PH, Jiménez respondió a las alegaciones del conductor de televisión. “No puedo creer lo que veo y escucho. ¡Qué nivel de narcisismo, Dios mío!”, aseveró. Y realizó un pedido a los espectadores: “Googleen los programas de ese momento y saquen sus propias conclusiones. Puntualmente, el del 28 de enero de 2021. No me lo olvido más... El maltrato delante y detrás de cámara fue extremo y ni siquiera solo conmigo”.

Sofía Jujuy Jiménez respondió a las declaraciones de Cabak sobre su trabajo juntos Captura

Posteriormente, el conductor de televisión utilizó su perfil de X (antes Twitter) para compartir un fuerte descargo acerca de la polémica que volvió a surgir a raíz de sus declaraciones en el estudio de Telefe. “Hace casi tres años, en medio del peor momento de la pandemia, una excompañera de trabajo (Sofía Jujuy) expuso a todo el equipo y a sus respectivas familias, al organizar una fiesta de cumpleaños ‘clandestina’ para 30 personas”, apuntó.

“Nunca nos informó. Nos enteramos por sus publicaciones en Instagram, en medio del programa. En ese momento, el aislamiento era estricto, no había vacunas y los hospitales empezaban a colapsar. Todo el equipo técnico del programa presentó una nota en queja por la falta de cuidado con la que se había manejado”, contó.

El descargo de Horacio Cabak tras su testimonio en Podemos Hablar X: @HoracioCabak

Y relató: “Al reclamarle responsabilidad y profesionalismo, me acusó de ‘violento, misógino y agresivo’. Vale aclarar que nunca estuve ni hablé a solas con esta persona. Desde ese día, intentó ensuciarme en todos los programas a los que fue (como con Juan Martín del Potro, Guillermo López y otras personas, en anteriores y posteriores oportunidades). Ayer, en Podemos Hablar, me consultaron por primera vez al respecto y creí que era el momento de compartir mi versión, después de tanto tiempo de silencio”.

Qué dijo Horacio Cabak sobre Jujuy Jiménez en Podemos Hablar

El comunicador se refirió a las acusaciones que Jiménez apuntó contra él en 2021, cuando relató en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) que su compañero en el programa de verano Informados de todo (América TV) la “maltrataba delante de todos”. “Yo estaba temblando, me temblaban las piernas. Todo se estaba yendo de las manos. Me daba consejos de hombre que me veía como una mujer chica que no sabía nada”, alegó la modelo.

Luego de apuntar que lo “cancelaron injustamente”, Cabak aseguró que modificó su forma de vincularse con las mujeres en el ámbito laboral. “Hace muchos años que, por cuestiones mías, no hablo con compañeras de trabajo a solas”, advirtió. Y siguió: “Quiero evitar permanentemente las pelotudeces. No soporto trabajar con pelotudeces alrededor. Entonces, cuando vos trabajas a solas con una persona, se transforma en ‘él me dijo, yo le dije’ o ‘él me levantó el tono’. Entonces, yo quiero evitar siempre todo eso”.