El día que Brad Pitt rechazó ser parte de un clásico del cine que rompió récords de taquilla: el curioso motivo por el que no se arrepiente

Así como tiene en su haber innumerables éxitos, Brad Pitt también le dijo no a uno que podría haber sumado a la lista. Y, aunque podría verlo como un fracaso, no se arrepiente porque “decir que no”, para el reconocido actor, es una filosofía de vida que aplica a su día a día.

Brad Pitt en Thelma y Louise Archivo

Impresionado por la interpretación de Pitt en 1991 como J.D., un seductor y carismático ladrón en Thelma & Louise, film que lo catapultó a la fama, el director Frank Daramont quiso que fuera él quien se pusiera la piel de Tommy Williams en Cadena perpetua (1994). Sin embargo, no aceptó el proyecto porque tenía otro papel que le ofrecía, además de estar más tiempo en pantalla, ser coprotagonista junto a Tom Cruise.

Brad Pitt y Geena Davis, en una escena de Thelma y Louise

Pero, ¿cuál fue la película por la que el estadounidense se inclinó? Se trata de Entrevista con el vampiro, la misma que dio luz en 1994. Pitt le dio vida a Louis de Pointe du Lac, un melancólico vampiro que narra su compleja y tormentosa vida —desde su conversión en la Nueva Orleans del siglo XVIII hasta el siglo XX— a un joven periodista interpretado por Christian Slater; mientras que Cruise fue Lestat de Lincoourt, un joven secuestrado y transformado en vampiro a la fuerza.

En 1994, Tom Cruise y Brad Pitt trabajaron juntos en Entrevista con el vampiro (Foto: IMDb)

Según contó Brad tiempo después, la relación en el rodaje junto a su colega no fue la mejor, ya que tenían personalidades muy distintas. Aunque no fue una mala decisión, debido a que la exitosa novela de Anne Rice se convirtió en un gran éxito de taquilla, Cadena perpetua alcanzó un reconocimiento aún mayor por parte de la crítica, convirtiéndose en la película mejor valorada en IMDb.

Entrevista con el vampiro se estrenó en 1994 IMDb

En ese sentido, es que en una entrevista con USA Today, indicó: “Hubiera sido genial estar ahí, pero no soy un tipo que se arrepienta en ese sentido. Solo creo en la forma en que funcionan las cosas, y ese era el papel de otra persona. Incluso el sentimiento de ‘Oooh, eso hubiera estado bien’, redirigiría una elección más adelante en el camino. Así que todo funciona en conjunto”.

Y completó: “He rechazado algunos grandes éxitos, pero no eran míos. Pertenecían a los actores que terminaron haciéndolos”.

Tiempo después del lanzamiento de la cinta, Daramont se sinceró sobre lo que creía de Brad Pitt y su posible participación en su proyecto: “No sabíamos que iba a catapultarse al estrellato tan rápido. Cuando llegó el momento de presentarse, de repente no pudieron cumplir con su ‘sí’. ¿Brad Pitt en ese pequeño papel? Desestabilizaría la película. Sin resentimientos, tenía otras cosas que hacer. Gil estuvo genial".

Cadena perpetua, el éxito en taquilla al que Brad Pitt le dijo "No"

Pero esta no fue la única vez que el icónico intérprete rechazó un papel importante. Según relató la revista People, en 2020 y durante el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, donde recibió el premio Maltin Modern Master Award, se acercó al micrófono y se sinceró: “Les voy a dar una, solo una, porque realmente creo que nunca fue mía”.

“No es mío. Es de otra persona y ellos lo hacen realidad. De verdad que lo creo. Pero sí rechacé Matrix. Tomé la píldora roja”, cerró entre risas sobre la metáfora que proviene de la película de ciencia ficción.