Brad Pitt dio a conocer cuál es la única película que se arrepiente de hacer

Hace años que Brad Pitt se consolidó como una de las personalidades más influyentes y reconocidas de Hollywood, pero no solo por su talento en la actuación, sino también por su gran capacidad de elegir buenos proyectos a los cuales dedicarle su energía, sea frente o detrás de cámara. A su vez, su belleza única le permitió ser nombrado el hombre vivo más sexy por la revista People en dos oportunidades, en 1995 y 2000. Hace más de 38 años que forma parte de la industria cinematográfica y protagonizó distintos éxitos a nivel mundial; sin embargo, en uno de ellos se arrepiente de haber trabajado y explicó los motivos.

Brad fue una de las caras de grandes producciones como Se7en: los siete pecados capitales, La gran estafa y sus secuelas, Troya, Sr. y Sra. Smith, Guerra Mundial Z, Bastardos sin gloria y Érase una vez en Hollywood. A su vez, acaba de estrenar su último film, F1: La película, el cual ya se perfila como un éxito masivo. Pero romper con la taquilla, muchas veces, no alcanza; aun cuando muchos aseguran que ese papel le permitió el reconocimiento que esperaba desde hacía años.

Brad Pitt en una de sus escenas recordadas en Troya

En una entrevista de 2009 con The New York Times, el actor reveló cuál fue la película que se arrepiente de haber protagonizado y contó por qué lo hizo: “Tuve que hacer Troya, supongo que ahora ya se puede contar, porque rechacé hacer otra película y tenía que hacer algo para el estudio (...) Fue doloroso, pero me di cuenta que la forma en la que las cosas se contaban en esa película no eran como debería ser”.

Troya se filmó en el 2004 y fue dirigida por Wolfgang Petersen. Al parecer, le hizo perder a Brad Pitt la oportunidad de filmar con los hermanos Coen (dúo de directores, guionistas y productores reconocidos) To the White Sea, lo que lo enojó en aquel momento, aunque ese film finalmente no se hizo por falta de presupuesto.

Brad Pitt no se encasilló en un solo género; partició en dramas, thrillers, comedias, películas de acción y de ciencia ficción

“Eso me estaba volviendo loco. Me había convertido en un niño mimado por David Fincher (director de El club de la pelea). Y allí no había ni rastro de Wolfgang Petersen”, relató al diario norteamericano. Por último, destacó que la película lo marcó y lo llevó a tomar una determinación que fue trascendental en su carrera profesional: “Ahí tomé la decisión de invertir mi tiempo solo en historias de calidad. Fue algo que se notó en mi carrera la siguiente década".

Briseida (Rose Byrne) y Aquiles (Brad Pitt) en Troya (Foto: Instagram @bradpittofflcial)

Cabe destacar Troya fue una de las películas más caras de su época. Contó con un presupuesto estimado en 175 millones de dólares. La producción se esforzó por recrear las escenas de batalla a gran escala, por lo que utilizó miles de extras y efectos especiales. Recaudó más de 497 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en un éxito de taquilla.

Brad Pitt interpretó a Aquiles, el invencible guerrero griego, y Eric Bana fue su noble antagonista, Héctor, príncipe de Troya. Junto a ellos, Orlando Bloom le dio vida a Paris, el joven troyano cuyo amor por Helena desencadena la guerra, mientras que Diane Kruger hizo lo suyo con Helena. También formaron parte del elenco Brian Cox, Peter O’Toole, Sean Bean, Brendan Gleeson y Rose Byrne, entre otros.

Orlando Bloom reconoció que odió trabajar en Troya, película en la que compartió elenco con Brad Pitt (Foto: IMDb)

Pero el actor no fue el único al que no le gustó filmar dicha película. Años después del estreno, Orlando Bloom también admitió públicamente que no se sintió a gusto con el papel de Paris. "Hacerlo fue completamente en contra de todo lo que sentía dentro de mi ser“, dijo. Esto, sin dudas, reveló que, a pesar del éxito comercial que tuvo, el proceso creativo detrás de cámaras tuvo sus desafíos para parte del reparto.