El día que Chiche Gelblung habló de la muerte: “No pienso en ella, no lo tengo como un proyecto; si sucede, sucede”

El periodista Chiche Gelblung murió a los 82 años y la noticia generó una gran conmoción en el mundo del espectáculo. El conductor estuvo internado en terapia intensiva desde el lunes en el Sanatorio Mater Dei porque presentaba dificultades para respirar y luego fue trasladado a Los Arcos. Este miércoles 9 de septiembre, pasadas las 7, desde Crónica TV anunciaron su fallecimiento.

Tras la noticia, en las redes sociales aparecieron algunos de los momentos más importantes de su paso profesional y reflexiones personales que dejaron una huella. Una de las más llamativas fue cuando, en más de una oportunidad, habló sobre la muerte. En una entrevista con Crónica TV y en diálogo con el periodista Facundo Pedrini, aseguró que no pensaba en ella y que no la concebía como un proyecto en su vida.

Chiche Gelblung sobre la muerte

Ante la pregunta del periodista sobre cómo enfrentaba a la muerte, Chiche Gelblung fue tajante: “No pienso en ella. No lo tengo como un proyecto. Si sucede, sucede. Yo no lo tengo como un proyecto, pero mi vida es más de proyecto que de memoria, ¿viste? ¿Qué sé yo. Yo creo que uno tiene la edad de sus proyectos. Yo tengo proyectos, me cuesta más porque uno se pone más jovato, este, tiene algunas dificultades de salud y esas cosas, pero yo te digo, no, nunca pienso en la muerte. No la tengo como proyecto personal".

Gelblung no pensaba en el último día de su vida, solo en hacer y trabajar. En una entrevista que ofreció en julio a LA NACION reparó en que su tiempo bien invertido era ejerciendo el periodismo.

“Si no puedo trabajar, me enfermo; no puedo evitarlo, aunque lo que me motiva no es solo el trabajo. Me gusta sentirme pleno, útil, que mis hijos vean un ejemplo de vida. Tengo la cultura del esfuerzo aprendida de mi viejo. No me imagino jubilado; uno tiene la edad de sus proyectos y yo tengo proyectos; sueño con ellos. Quizás no se cumplan, pero los tengo”, dijo.

Chiche Gelblung había dicho a LA NACION que su vida se basaba en el trabajo; no quería morir sin antes hacer un diario papel Santiago Filipuzzi - LA NACION

Asimismo, tenía un plan que ahora no podrá llevar a cabo. “No me quiero morir sin hacer un diario impreso de corte popular que tendría, de movida, 40.000 compradores. Si lo logro, me convierto en un genio. Tengo a la gente para hacerlo, pero no la plata para concretarlo”, había reconocido meses atrás.

Gelblung tuvo un 2026 complejo en cuanto a temas de salud. En abril, el conductor sufrió una caída en su casa que le ocasionó una herida en la cara. El 20 de ese mes le colocaron dos stents tras una descompensación. Luego de esa intervención, permaneció tres días internado en Los Arcos. Después fue dado de alta y regresó a su trabajo, tanto en Hola Chiche, por Radio del Plata AM 1030, como en Chiche en vivo, por Net TV. En junio estuvo casi un mes en terapia intensiva y debió afrontar una larga recuperación luego de sufrir una trombosis en el tobillo.

Qué se sabe sobre la muerte de Chiche Gelblung

Según pudo saber LA NACION, el conductor fue internado de urgencia “por un problema respiratorio” que se desprendía de su patología de base y desde su entorno aclararon que no se trataba de una complicación nueva. Incluso contaron que hasta el día anterior, el periodista se encontraba trabajando con normalidad y “armando un nuevo programa de streaming”.