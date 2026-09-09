El día que Chiche Gelblung pasó a la historia por hacer la autopsia de un extraterrestre en vivo para desmentir una fake news

El periodismo está de luto. Este miércoles 9 de septiembre murió Samuel “Chiche” Gelblung a los 82 años. El conductor estuvo internado en terapia intensiva desde el lunes en el Sanatorio Mater Dei porque presentaba dificultades para respirar y luego fue trasladado a Los Arcos. Esta mañana, pasadas las 7, desde Crónica TV anunciaron su fallecimiento. Rápidamente, los usuarios de las redes sociales se hicieron eco de la noticia, destacando su trayectoria en los medios. Muchos de ellos recordaron uno de los momentos que inmortalizaron su carrera televisiva: el día que le hizo una autopsia a un “alien” en vivo.

“Partió Chiche Gelblung, creador de un momento mítico de la historia de la televisión: la autopsia al alien en Memoria por Canal 9”; “Que en paz descanses, Chiche Gelblung. Fue un groso en el periodismo. Siempre lo recordaré por haber transmitido en pleno prime time la autopsia de un extraterrestre, así como lo leen, ¡un extraterrestre! Capo” y “Recuerdan cuando Chiche Gelblung hizo la autopsia a un alien en vivo: fue en 1995 por Canal 9 en Memoria, alcanzando picos de rating históricos para la televisión argentina”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en X.

Tras el fallecimiento de Chiche Gelblung, los usuarios de las redes recordaron el día que hizo una autopsia de un alien en televisión (Foto: X)

En 1995, mientras estaba al frente de Memoria en elnueve, Gelblung recreó la autopsia del famoso incidente de Roswell. En 1947, la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos informó la recuperación de restos de un objeto volador no identificado (OVNI) en la ciudad de Roswell (Nuevo México). Esto dio origen a una de las teorías sobre este tema más populares de la historia.

En 1995, Chiche Gelblung pasó a la historia por hacerle una "autopsia" a un alien en vivo (Foto: Captura)

Casi cinco décadas después del incidente, se publicó en televisión una supuesta autopsia a uno de los extraterrestres identificados. Los derechos estuvieron a disposición, pero, como no podían pagarlos y al asegurar que era falso, Gelblung hizo su propia versión para, justamente, desmentirlo. Replicaron el laboratorio, mandaron a hacer un muñeco, se disfrazaron de médicos y pasaron a la historia.

En 1995, en Memoria (elnueve), Chiche Gelblung recreó la autopsia de un extraterrestre para demostrar que el informe que se había publicado era falso (Foto: Captura)

“En realidad, lo que nosotros hicimos fue una burla de la autopsia, y entendieron que lo que nosotros hacíamos era la autopsia”, indicó Gelblung en un video publicado en YouTube. Los derechos valían 40 mil dólares, “una fortuna que nosotros no podíamos pagar”, detalló tiempo después. Incluso deslizó que habían ofrecido pagar 4000 dólares, pero su oferta fue rechazada. Contó además que Siglo XX Cambalache, el programa que conducían Fernando Bravo y Teté Coustarot en Telefe, lo adquirió y transmitió. Cuando él y su equipo lo vieron, pensaron que el informe era falso: “Era obvio, era totalmente trucho. Totalmente ficcionado. Dijimos: ‘Vamos a hacerlo, a imitarlo para demostrar que es ficcionado. En vivo y blanco y negro’”.

Y eso hicieron. “Queremos anunciarles que en unos minutos veremos un documento excepcional y exclusivo. Verá la otra autopsia de un ET. (...) Hemos logrado un documento realmente excepcional que seguramente combustionará a nuestra audiencia. (...) Esté prevenido porque en unos pocos minutos usted verá por primera vez en la televisión argentina la otra autopsia. Hubo dos ET. Apareció hasta ahora la autopsia de uno”, expresó el conductor al inicio de aquel programa hace más de 30 años.

En 1995, Chiche Gelblung pasó a la historia por hacerle una "autopsia" a un alien en vivo (Foto: Captura)

Recrearon el extraterrestre, le pusieron menudo de pollo adentro, calcaron la escenografía hasta que decidieron que la primera parte de la autopsia se viera en blanco y negro y luego recién pasar al color para desmitificarlo. “Lo hicimos igual por dos mangos con cincuenta”, recordó Chiche en Crónica TV.

“Para la historia quedó que nosotros hicimos la autopsia del extraterrestre, pero lo que hicimos fue una humorada sobre algo que se vendió como real en el mundo entero, no solo en la Argentina”, indicó. Incluso remarcó que en escuelas de periodismo de los Estados Unidos se estudia su video para demostrar cómo desmentir una noticia falsa. “Nos pidieron por lo menos 200 autorizaciones de universidades del mundo para dar esto porque entonces mostraban que una fake news se podía destruir con este sistema”, relató en Fantino a la tarde (América TV). El programa explotó en el rating y pasó a la historia de la televisión argentina con su conductor como referente del proyecto.