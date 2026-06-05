El día que el Indio Solari reflexionó sobre su propia muerte en una entrevista con Mario Pergolini

Este viernes 5 de junio es un día triste para el rock nacional. A los 77 años murió Carlos Alberto “Indio” Solari. Durante los últimos años sufrió de un delicado estado de salud a partir del diagnóstico de mal de Parkinson que hizo público en 2016. Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la noticia y tanto sus fanáticos como colegas y personalidades del espectáculo le dedicaron sentidos mensajes de despedida. Entre todas las publicaciones, se destacó una que conmovió profundamente a todos: el momento en que el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota habló en primera persona sobre la muerte.

En 2016, un día antes de su show en Tandil del 12 de marzo, Solari tuvo un mano a mano con Mario Pergolini en un especial titulado Tsunami: Un océano de gente (Vorterix). Hacia el final de la entrevista, el periodista le preguntó: “¿Y si mañana es el último concierto?”. El cantante pensó su respuesta durante unos instantes y dijo: “Bueno, festejemos”.

En un mano a mano con Mario Pergolini en 2016, el Indio Solari reflexionó sobre "el último concierto" (Foto: Vorterix)

“¿Qué sea?”, cuestionó Pergolini y el cantante dijo: “Sí, sí”. Acto seguido, el periodista insistió: “¿Será?” y Solari respondió: “No, no, vas a ver mañana”.

Justamente, este viernes Mario Pergolini fue uno de los primeros en pronunciarse sobre el fallecimiento del músico. Se enteró en plena transmisión de su programa de streaming No preguntes por Rusia (Vorterix) e interrumpió su charla con Gonzalo Bonadeo para pronunciarse, completamente sorprendido.

La reacción de Pergolini al enterarse de la muerte del Indio Solari

“Disculpame, lo tengo que decir, pero varios medios están confirmando que falleció el Indio Solari. Tremendo. Primero, estoy impactado. Segundo, el programa de hoy empezó con los Redondos. Todo el día de hoy es Redondos. Estoy asombradísimo”, dijo atónito Mario Pergolini. “Qué loco. Me impacta la noticia porque es inesperada. Estoy impactado por la noticia y por la coincidencia del momento”, aseveró. Y es que, además de que al inicio del programa hayan pasado la música del cantante, el conductor previamente había mostrado fotos que tenían juntos.

La noticia de la muerte del líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se hizo pública durante la mañana de este viernes. Según pudo saber LA NACION, se montó un operativo en su domicilio, en Parque Leloir, donde los médicos declararon su muerte a las 8.30 tras ser hallado cerca de su pileta techada por su cuidadora. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Lucio Rivero, dispuso que se le realice una autopsia con el fin de determinar lo ocurrido.

El Indio Solari en 2016 cuando contó que tenía Parkinson

En 2016, el músico contó públicamente que fue diagnosticado de mal de Parkinson. Ocurrió antes de arrancar el show en Tandil, cuando sorprendió a todos al salir a escena para hablar sobre su estado de salud. “Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el Parkinson me está pisando los talones. Pero bueno. Así es la vida”, dijo en ese momento. En 2023, en una entrevista con la radio madrileña Mariskal Rock, aseguró: “Es lo que hay, hay que darle batalla. Me maltrata menos que a otra gente, porque uno tiene la posibilidad de hacerse tratar de la mejor manera, pero va progresando”. En febrero de este 2026 surgieron versiones de que el intérprete había sufrido un ACV, pero sus allegados lo desmintieron.