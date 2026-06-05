El día en que el Indio Solari anunció que estaba enfermo: “Hay días en que me quiero matar y hay días que ni se nota”

La muerte de Carlos Alberto Solari, más conocido como el Indio Solari, conmocionó este viernes al mundo de la música argentina. El cantante y compositor, figura central del rock nacional durante más de cuatro décadas, tenía 77 años y desde hacía años convivía con la enfermedad de Parkinson.

Aunque durante mucho tiempo mantuvo en reserva su estado de salud, fue en 2015 cuando decidió hablar públicamente sobre el tema. Lo hizo durante una entrevista en Vorterix, donde reveló que atravesaba una enfermedad que condicionaba su vida cotidiana y que lo obligaba a alejarse de los escenarios por tiempo indefinido.

Murio el Indio Solari

El día en que lo anunció

Sin mencionar en ese momento el diagnóstico exacto, Solari describió cómo convivía con el deterioro físico y emocional que le provocaba la enfermedad.

“Hay días en que me quiero matar y hay días que ni se nota. Hay dolor, hay malhumor... Es la vida. Y esto es una cagada: he visto sufrir a la gente de una manera inmerecida. No tengo miedo. La curiosidad es más grande que el miedo”, expresó durante aquella entrevista.

Sus palabras generaron preocupación entre sus seguidores y marcaron la primera vez que el músico habló abiertamente sobre los problemas de salud que atravesaba.

“Mr. Parkinson viene pisándome los talones”

Meses después, el 12 de marzo de 2016, durante un multitudinario recital en Tandil, el Indio confirmó ante miles de fanáticos cuál era la enfermedad que padecía.

“Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, Mr. Parkinson viene pisándome los talones. Pero bueno. Así es la vida”, dijo desde el escenario.

El día en que el Indio Solari anunció que padecía Parkinson

La revelación fue recibida con una ovación del público y se convirtió en uno de los momentos más recordados de sus últimos años sobre los escenarios.

Cómo describía el avance de la enfermedad

Con el paso del tiempo, Solari volvió a referirse al Parkinson en distintas entrevistas. En 2022 reconoció que la enfermedad había avanzado y explicó que encontraba refugio en actividades como la pintura y la escritura.

“Se nota la progresión del mal de Parkinson”, admitió entonces, aunque aclaró que seguía realizando tratamientos que le permitían mantener cierta estabilidad.

El Indio Solari en Olavarría Agustín Marcarian - LA NACION

El músico definía al Parkinson como una enfermedad “muy jodida e invalidante” y relataba que, en su caso, no se manifestaba principalmente con temblores, sino con fuertes contracturas musculares.

“Estás todo el tiempo contracturado. A mí no se me da por temblar, me agarra alguna contractura que quedo como de yeso”, explicó.

Aun así, sostenía que el trabajo creativo era una herramienta fundamental para sobrellevar el dolor y mantener el ánimo. “Los amigos me dicen que estoy bien y sinceramente me siento bien. Me abstraigo mucho con el trabajo. Es la manera de apartarme del dolor de esas contracturas”, concluyó.