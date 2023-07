El día que Luis Ventura contó cómo hacía Jorge Rial para filtrar los ganadores del Martín Fierro

escuchar

Este domingo 9 de julio se celebrará la entrega de los premios Martín Fierro 2023, y por muchos años existió una especie de ‘clásico’ en el lado B de la ceremonia, que se daba cuando Jorge Rial revelaba por adelantado quiénes iban a ser los ganadores de las ternas más importantes en el programa que conducía, Intrusos del Espectáculo.

Es así que Luis Ventura, quien fue su íntimo amigo y aquel que lo acompañó durante muchos años como panelista en ese ciclo, contó en 2022 en Secretos verdaderos (América) de qué manera el hoy conductor de Argenzuela obtenía esa información secreta que luego daba a conocer para aguar la fiesta de entrega del galardón más importante para la radio y la televisión argentina.

Ventura habló de los secretos, datos, escándalos y curiosidades de los premios Martín Fierro, cuya edición 2023 se realizará este domingo 9 de julio. Además de ser el conductor de ese envío, el periodista de espectáculos es actualmente el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), que es la entidad que organiza y elige los ganadores de los premios.

Luis Ventura reveló cómo hacía Rial para filtrar los ganadores de los Martín Fierro

Entonces, en su doble carácter de conductor del programa y autoridad de Aptra, surgió el tema de cómo Rial, durante varios años -hasta 2018 inclusive-, se encargó sistemáticamente de anunciar de manera anticipada -y siempre acertada- quién iba a ganar los premios en varias categorías. Especialmente, en las más importantes. Una costumbre que ya se había convertido en un verdadero clásico de cada entrega, como también las críticas constantes del periodista a los premios.

“El tema es así, para que haya llegado a Rial esta información había una cadena de seis eslabones. De los cuales, dos los dejé pasar. Cuatro fueron desapareciendo”, explicó Ventura, con una sonrisa irónica cuando mencionó la última información.

A continuación, el excompañero de Rial en Intrusos explicó que también el sistema de votación tenía que ver con la facilidad con la que la información se filtraba. “Yo terminaba de asumir (la presidencia de Aptra, en diciembre de 2015) y me encuentro con el sistema que heredé y por el que se pagaba una suma importante. Era un sistema electrónico, que apretabas y botón y salían todos los ganadores. Y se pagaba para ello un número de seis cifras”.

Más adelante, Ventura contó que en su presidencia se volvió al voto “cuentaganado manual”. “Los contamos (los votos) uno por uno y nos ahorramos seis cifras”, concluyó, y luego dio cuenta de cómo se fue librando de los ‘eslabones’ que le filtraban la información a Rial. “Hay un profesional al que yo lo cité y le dije: ‘No sabía que te ibas de vacaciones’. ‘No, no me voy de vacaciones’, me contestó. ‘Sí, te vas de vacaciones, pero sin volver’, le dije”, contó el conductor de Secretos verdaderos, que recordó el diálogo enfatizando sus propios dichos.

Luis Ventura fue compañero de Jorge Rial en Intrusos entre los años 2001 y 2014

“Claramente es una vacación que vos se la pusiste”. “Un despido”, acotaron, para poner la anécdota en blanco sobre negro, los periodistas del programa.

Cuando le preguntaron en el mismo programa al presidente de Aptra qué había sentido cuando su colega y amigo de tantos años revelaba la información de los ganadores, Ventura señaló: “No sentí nada, porque a mí me engordó el puchero, porque me dio más rating. Es parte del folclore. Si hubiera cambiado los ganadores, sí, pero los que se los pasaron, se los pasaron bien”.

Luego, Ventura explicó cómo es el sistema de votación de los ganadores actualmente. Señaló que eran 103 los miembros de Aptra, que elegían una comisión fiscalizadora de tres personas, que son “los que contabilizan los votos y los que certifican que esté todo en orden junto a la escribana”. “Esta directiva ganó por el 76 por ciento la elección. Evidentemente hay uniformidad en el sentido de que lo que se eligió es por mayoría absoluta”, añadió el conductor, para validar la tarea de las autoridades de la entidad.

Entonces, Catalina Dlugi, presente en aquel programa, aportó una reflexión sobre las filtraciones. “A mí la sensación que me daba era fea, porque en ese momento Rial aparecía para el público como el súper periodista que averigua todo cuando vos sabías que era alguien que te da la lista. Eso me parece desleal, poco ético”, dijo la periodista.

Ante este comentario, Luis Ventura solo atinó a dar una última información sobre el traspaso de la información hacia el exconductor de Intrusos: “El último eslabón de la cadena era empleada de Rial en una empresa”.

LA NACION