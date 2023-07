El desgarrador mensaje de Lucas Benvenuto tras la reaparición de Jey Mammon: “No puedo más”

escuchar

Luego de varios meses de silencio al ser denunciado por abuso sexual, Jey Mammon reapareció en la televisión. En una entrevista íntima en Intrusos (América), reafirmó su inocencia y confirmó que llevará ante la Justicia a su denunciante, Lucas Benvenuto, y al periodista Ángel de Brito, por calumnias e injurias. Ante sus palabras, el joven aseguró que estas nuevas declaraciones lo dejaron con “el corazón destrozado”.

“Él mintió y yo tengo la vida destrozada. Yo no quiero volver a trabajar, lo que quiero es limpiar mi imagen”, aseguró Mammon sobre Benvenuto, quien denunció que fue abusado por el conductor cuando tenía 14 años.

En la misma línea, indicó que estará en la gala de los premios Martín Fierro, al ser nominado por La Peña de Morfi (Telefe), ya “que no tiene nada que esconder”. Se tratará de su primer evento público tras el gran escándalo que protagonizó.

(Captura video)

Tras la larga entrevista, reiteró que él mantuvo un vínculo durante 7 años con Lucas. Al escucharlo en televisión, Benvenuto no se quedó callado. “Estoy destrozado emocionalmente. Esto que estoy viviendo parece sub real. Parece sacado de cuentos de terror lo que escucho”, fueron las palabras que le envió por mensaje al periodista Lucas Bertero, quien las compartió en vivo en Entrometidos (Net TV).

Asimismo, dijo que estaba acostumbrado a atravesar estos momentos, en referencia a su dura historia de vida, ya que fue secuestrado por una red de trata infantil a los 12 años.

(Captura video)

Lucas, que en la actualidad vive en Ushuaia y se dedica a dar clases de patín artístico, reiteró cuánto lo afectaron las palabras del conductor: “Me duele mucho todo lo que escucho. Así esté muy cuidado y haya un gran filtro a mi alrededor, las noticias me llegan, los mensajes, las llamadas. Yo trabajo de 10 a 23. Estoy todo el día en la pista, por lo tanto, me entero al final del día de algunas cosas”.

“¿Qué te puedo decir? Tengo el corazón roto, estoy al borde de mandar todo a la mier... No puedo más con la tristeza que siento. Necesito que todo esto se termine. Te juro que no puedo más, pero soy fuerte. Yo voy a ir hasta las últimas instancias así me lleve la vida en ello”, continuó con su descargo.

Estas palabras alertaron al periodista, quien le recomendó que se refugie en sus seres queridos. Ante este consejo, el joven le respondió: “A veces el amor no es suficiente y no llega”.

(Captura video)

Por último, se mostró desalentado por cómo se resolverá el asunto que se convirtió en uno de los temas más discutidos en la sociedad en los últimos meses. “Estoy muy triste y esto no se va a resolver ni en la Justicia ni en la TV, se va a resolver cuando yo sienta paz. Va más allá de lo mediático, es algo muy personal”, concluyó.

LA NACION