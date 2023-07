Karina Mazzocco vivió un momento de tensión al quedar cara a cara con Jey Mammon: “Yo me siento muy incómoda”

escuchar

Juan Martín Rago -mejor conocido por su nombre artístico, Jey Mammon- estuvo durante los últimos meses en el ojo de la tormenta, luego de que, durante una entrevista con A la tarde (América, TV), Lucas Benvenuto lo acusara públicamente, aunque sin mencionarlo, de haber abusado sexualmente de él cuando era menor de edad. Tras un viaje a España y algunas apariciones esporádicas, este miércoles el humorista rompió el silencio en Intrusos (América TV) y más tarde habló en vivo con Karina Mazzocco, una de las personas a quien citó a una mediación. Tras finalizar el intercambio, la conductora aseguró que se sintió “muy incómoda” al hablar con él y explicó los motivos.

Luego de su entrevista con Flor de la V, Rago fue abordado por los cronistas de varios programas, incluido A la tarde. En ese contexto, se comunicó con Karina Mazzocco quien lo invitó al piso para tener una “conversación tranquila, con tiempo, no a las corridas”. Él le dijo que coincidía, que era “difícil responder preguntas en este contexto, sobre un tema tan serio”, y tampoco quería hacer “una recorrida” por los canales de televisión. Pero le aseguró que “aceptaba totalmente que se junten a charlar en algún momento”.

Jey Mammon y Karina Mazzocco hablaron tras la citación a la mediación

De igual manera, Mazzocco aprovechó la oportunidad para hacerle una pregunta en vivo: “Dijiste que cualquiera puede comerse un sapo. ‘Que quien se haya subido a la mentira, quien se haya adueñado de esa mentira, va a tener que pagar y va a tener que responder’. ¿Qué pasa con los que creemos en la historia de vida que tuvo Lucas Benvenuto, en su padecimiento, en todo lo que él logró a través de su testimonio y de las pericias que logró? ¿Podés comprender que se vuelve una persona creíble?”, le dijo la conductora.

“La pregunta que hacés encierra el discurso que tuviste a través de los programas que habías hecho antes, que me parece muy bien. Es creer un testimonio, sin sustento en pruebas; él no presentó ninguna prueba, dijo que había borrado todo lo que no tenía y yo ahora me estoy presentando con pruebas”, sostuvo Mammon e hizo referencia a que ahora tenían su testimonio y la posibilidad de encontrarse en las mediaciones judiciales.“La próxima cuando te toque, ojalá puedas venir y puedas ver todo el material, así no hablamos sobre la nada”, replicó el expresentador de Telefe. Finalmente, dijo que tendría una charla con ella en el piso, pero seguramente después de la mediación.

Luego de que finalizara el móvil, a Karina le preguntaron cómo se sintió al estar cara a cara con Mammon. Cabe recordar que ella viajó a Ushuaia, Tierra del Fuego, para entrevistar a Lucas Benvenuto y fue en su programa donde el joven habló por primera vez. “Me sentí muy incómoda porque yo todavía no tuve mi audiencia de mediación”, sostuvo haciendo mención a lo que previamente dijo el comediante y dio detalles al respecto.

Explicó que Jey la demandó por “presentar como conductora del programa la nota con Lucas Benvenuto y todo el caso”. “Él me ha citado a una mediación. La fecha que había de audiencia, que fue hace algunas semanas atrás, coincidía con un trabajo que yo había aceptado con anterioridad y envíe a mi abogado con un poder para representarme”.

Karina Mazzocco habló tras la entrevista a Jey Mammon

En cuanto al móvil, aseguró que se “hubiera sentido mucho más cómoda, habiendo tenido esa conversación” antes y explicó los motivos de la tensión entre ambos: “Porque lo que yo en todo momento vibré es que él a mí me demanda por estar ejerciendo mi derecho de comunicar. Entonces hay una tensión que creo que si no la entendían, aquí está la explicación”.

En cuanto a la audiencia, dijo que tenía fecha para la próxima semana. “Realmente la situación de tener que entrevistarlo en este contexto, es de lo más incómoda”, sostuvo y agregó: “Si a vos por hacer tu trabajo te mandan una carta a documento y te citan a una mediación inculpándote de algo... Yo me siento muy incómoda, simplemente eso”.

“Me siento forzada. En ningún momento he tomado ningún lugar. Lo que me pasa es que es creíble el relato de la historia de Lucas Benvenuto. Entonces, ¿De qué me pueden acusar?, ¿De creerle a una persona que por todo lo que demostró en la Justicia es una persona creíble?”, concluyó Mazzocco.

