El día que Rafael Ferro quiso besar a Leonardo DiCaprio

Rafael Ferro compartió una historia curiosa durante su participación en el ciclo PH, Podemos Hablar (Telefe), emitido este sábado 31 de octubre de 2026. El actor rememoró un episodio ocurrido hace años en Nueva York mientras integraba el elenco de la exitosa compañía teatral De la Guarda. Según el relato brindado ante el conductor Andy Kusnetzoff, la agrupación argentina causó un fuerte impacto artístico en Estados Unidos, hecho que atrajo a diversas figuras de la industria cinematográfica a sus presentaciones.

Ferro explicó que la obra incluía una sección denominada “fiesta china”, instancia donde los intérpretes debían improvisar comportamientos erráticos o desenfrenados propios de un evento social caótico. En ese contexto, recibió una señal clara sobre la presencia del actor Leonardo DiCaprio entre el público. El actor describió así el momento en el programa: “Esto hace millones de años. Venían famosos y entonces me marcaron: ‘Mirá, ahí está DiCaprio’. Y fui a tratar de besarlo”.

El Leonardo DiCaprio de la anécdota es de entre 1998 y 1999, apenas meses luego de Titanic IMDB

A su vez, detalló que el protagonista de Titanic vestía cuasi incógnito durante la función. “Estaba con gorrita. Fue gracioso porque fui, lo marqué, todo, fui acá, estaba con gorrita, todo mal, y en el momento que lo iba a agarrar, me acuerdo que se elevan dos paparazzi, como que estaban esperando un momento y no me dio el beso”, relató. La anécdota ilustra la magnitud del fenómeno que representó el grupo teatral argentino en el extranjero durante aquel periodo.

Este vínculo lejano y fugaz contrasta con la historia conocida de Leonardo DiCaprio respecto a sus lazos con el país. La única relación de pareja confirmada del actor con una figura de ascendencia argentina fue con la modelo y actriz Camila Morrone.

Camila Morrone fue pareja de DiCaprio entre 2017 y 2022 instagram.com/camilamorrone/

La relación entre ambos se extendió durante cinco años, entre 2017 y 2022. Morrone, hija de la actriz argentina Lucila Polak y del modelo Máximo Morrone, nació en Los Ángeles y consolidó una carrera propia en la industria, con participaciones destacadas en producciones como la serie Algo terrible está a punto de suceder de la plataforma Netflix tras el fin de su vínculo con la estrella de Hollywood.