Camila Morrone: de su orgullo de “ser argentina” a su romance con Leonardo DiCaprio y su gran presente en Hollywood

La actriz es la protagonista de la nueva serie de Netflix Algo terrible está a punto de suceder

PARA LA NACION Pablo Planovsky Escuchar Nota

Algo de razón tenía Borges cuando escribió que “la tradición no puede consistir en ponchos, aperos o cosas por el estilo”. Tampoco, decía el escritor, es un lugar o un país. ¿Entonces, qué es? Tal vez la respuesta no esté en los libros sino en un cuerpo, en una voz, en un alma: el caso de Camila Morrone la actriz “argentina” que conquista Hollywood, quizás nos ayude a encontrar una respuesta.

Es hija de Máximo Morrone, modelo mendocino que trabajó para Versace y Calvin Klein, y de la porteña Lucila Polak, más conocida como Lucila Solá. Su madre es más conocida por su apellido artístico, Solá, y por dos hechos que la hicieron más reconocida en la Argentina. Entre los cinéfilos locales, Solá es recordada por la película de culto Un buen día, pero también por su relación con uno de los grandes actores de la historia: Al Pacino

“Es el Messi del cine”, reconoció Camila Rebeca Morrone Polak más de una vez. La comparación entre los astros no es menor ni demagógica: Camila es fanática de Messi. No oculta la pasión por el jugador de fútbol y no importa si la entrevista es para un reel de Instagram o para un reconocido medio de espectáculos de los Estados Unidos. Cuando le preguntan por qué comparó a Messi con el Papa, responde con una sonrisa encantadora y en inglés: “Listen, I’m argentinian”.

Pero hay una paradoja en la biografía de esta morocha alta, mirada color café y cabello castaño: nació en 1997, en Los Ángeles. Técnicamente no es argentina, pero apenas habla su voz desmiente los fríos datos biográficos.

“¿Cómo no?” responde sorprendida e indignada cuando Axel Kuschevatzsky se atreve a remarcarlo en la alfombra roja de los Emmy, en 2024, donde estuvo nominada como actriz de reparto por Todos quieren a Daisy Jones. “Yo soy argentina, de verdad”, afirma. Las palabras fluyen de sus labios con un color y un sonido que solo puede venir de un nativo de este país. Sin ese dato del lugar de nacimiento, nadie dudaría de que Camilia es argentinísima.

La patria en la lengua y en el gusto

Su caso es parecido al de otras estrellas de la babilonia gaucha. Anya Taylor-Joy, la voz de la princesa Peach y el alma de Gambito de Dama, nació en Miami. Viggo Mortensen, el rey que conquistó al mundo más allá de la Tierra Media en la épica trilogía de El señor de los anillos, nació en Nueva York. Sin embargo, como sucede con Camila Morrone, ambos hablan un perfecto castellano y reconocen su amor por el país que los vio crecer. Pero, a diferencia de ellos, su vínculo con la Argentina no está anclado en la experiencia cotidiana de haber crecido allí

Puede parecer algo inocuo o superficial cuando a cualquier estrella de Hollywood, con cualquier tipo de conexión local, se le pregunta si probó el dulce de leche, los churros o el mate. Pero más allá de cualquier opinión sobre esa clase de preguntas, las respuestas suelen ser reveladoras. En el caso de Camila Morrone, ella misma reconoció que adquirió el gusto por las empanadas y el chimichurri gracias a sus padres. A ellos les debe el arraigo cultural con la Argentina: como el placer de compartir el asado y el mate. En esos gestos fue donde la identidad para ella dejó de ser un discurso y se convirtió en la práctica.

La “hijastra” del “Messi del cine”

Aunque la historia del noviazgo con Al Pacino no es la suya, sí dejó una profunda huella en su vida. Entre Lucila Solá y el actor de El Padrino hubo algo más que un romance pasajero. Aunque nunca convivieron bajo el mismo techo, la relación duró 11 años. Fue el actor de Tarde de Perros quien la entrenó para convertirla en actriz.

“La primera persona a la que llamé fue a mi padrastro, que fue actor durante mucho tiempo y está muy establecido”, confesó una jovencísima Camila Morrone, con apenas 20 años, frente a James Corden. “Su nombre es Al Pacino, no miento”, dijo el conductor mirando a cámara. “Al, nunca te pido nada, pero recibí un guion y no sé qué hacer”, reconstruyó ella la conversación con el Messi del cine. “Muñeca, vení a casa y vamos a leer juntos el guion”, respondió él para tranquilizarla.

Morrone tiene mucha estima por Pacino. Lo comparó con Messi, y a Messi lo comparó con el Papa Francisco. Está orgullosa de sus compatriotas. Luce la celeste y blanca incluso cuando no juega la Selección. Ama visitar Buenos Aires y viajar a la Patagonia para disfrutar de sus vacaciones. Celebró la final del Mundial de fútbol en Buenos Aires.

“Estoy muy conectada con el país, me gusta su gente, su energía, viven la vida con mucha pasión”, dijo en una entrevista con Latinness, y añadió en su admiración por la cultura de estas pampas: “Las mujeres argentinas son similares a las francesas, se visten con cierto nivel de elegancia”.

Aunque el título no parece un presagio adecuado para la carrera de una actriz que está creciendo en Hollywood, Algo terrible está a punto de suceder es el siguiente paso para la carrera de Camila Morrone. Es la protagonista de un retorcido relato de suspenso supervisado por las mentes detrás de Stranger Things. En esta producción de Netflix interpreta a una mujer que, después de casarse, empieza a percibir extrañas señales sobre su destino. La soñada historia de amor, para esta chica, se convierte pronto en una serie de episodios terroríficos.

Admite sin vergüenza que le daba miedo ser la protagonista de su primera serie. En Daisy Jones, por la que recibió importantes nominaciones, había sido actriz secundaria. El mayor peso en Algo terrible está a punto de suceder cae sobre sus propios hombros.

Frente a ella está Adam DiMarco, actor de The White Lotus, que cuenta con más experiencia frente a cámara: “Es una maratón y una responsabilidad muy grande ser la protagonista, pero ella lo logró. Es muy divertido verla en la serie”.

Su romance con un astro de Hollywood

Cuando Camila Morrone estuvo de novia con Leonardo DiCaprio los paparazzi los seguían de cerca Spread Pictures/The Grosby Group

Pero no fue un amor de la ficción el que llamó la atención de todos los medios. Camila Morrone llegó a los portales web de todo el mundo cuando estuvo de novia con Leonardo DiCaprio. Como su mamá con Al Pacino, Camila tuvo una diferencia de edad notable con su novio. Había 23 años de diferencia entre el actor de El lobo de Wall Street y la hijastra de Pacino.

“Creo que todos deberían poder salir con quien lo deseen”, sentenció cuando le preguntaron por esa diferencia. Se defendió de las críticas posteando en Instagram una foto de Humprey Bogart con Lauren Bacall, dos íconos de Hollywood que se llevaban 25 años. “Un amor como este”, escribió bajo la imagen. Pero ninguno de esos romances alcanzó la diferencia de 36 años que separaba a Solá con Pacino.

La relación con DiCaprio duró 5 años y terminó cuando ella cumplió 25. Morrone prefiere mantener perfil bajo y no compartir detalles sobre su vida sentimental. “Sé que la industria puede ser despiadada en el escrutinio sobre la vida privada”. Aunque admite entender que las ganas de saber más sobre las relaciones de los famosos, más cuando se trata de alguien como DiCaprio, es inevitable: “Yo también hubiera sentido curiosidad”.

Para responder al enigma de la tradición, el mismo Borges pensaba una posible respuesta. Tal vez la “hermosa herencia” sea algo más que un país o un lugar: un idioma. El caso testigo, en este caso, es Camila Morrone. Como Anya Taylor-Joy o Viggo Mortensen, ella también es argentina.