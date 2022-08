Silvia Peyrou contó el difícil momento que atravesó cuando le diagnosticaron cáncer: “Fue duro, lloré mucho”

Luego de un largo período de inactividad en los medios de comunicación, la actriz Silvia Peyrou rompió el silencio y habló públicamente del cáncer de mama que le detectaron en el 2020, la misma enfermedad que se cobró la vida de su madre hace tan solo dos meses.

En diálogo con Detrás de escena (AM 540) la vedette y comediante, que fue furor por los años 80, habló de su vuelta al teatro: “Me llegó la propuesta de hacer Cómo evitar enamorarse de un boludo y no pude decir que no. La obra es de Marcelo Puglia y se da en varios países adaptados a la versión local. Me llamó el productor Claudio Cabré, con quien ya había trabajado en Convivencia obligada en el Regina y me encantó volver a hacer teatro. Vengo de un año bastante complicado por un tema de salud y necesitaba volver a conectarme con la actriz y la alegría”.

“Hoy estoy bien y por eso recién me animo a contarlo por primera vez. Venía de hacer temporada con Germán Kraus en Las Grutas, me hice los chequeos generales y me apareció cáncer de mama", relató Silvia Peyrou

En ese sentido, los conductores quisieron saber más sobre el problema de salud que padeció en el último tiempo: “Hoy estoy bien y por eso recién me animo a contarlo por primera vez. Venía de hacer temporada con Germán Kraus en Las Grutas, me hice los chequeos generales y me apareció cáncer de mama. Me operé en plena pandemia y fue todo muy guardado porque no quería que se sepa. No me podía mostrar de esa manera tan expuesta con un tema tan sensible y triste. Seguí trabajando por Zoom en la pandemia y a la par hacía el tratamiento para curarme”.

Además, la reconocida conductora de televisión relato cómo lleva el tratamiento de la enfermedad: “Hice quimioterapia y se me cayó un poco el pelo. Lo cuento porque sé el amor que me tienen Dani y Nico y además está bueno dejar el mensaje de que se puede salir. El humor me salvó muchísimo a mí. Se me cayó el cabello y Diego Impagliazzo me hizo una peluca exactamente igual a mi pelo, bien pelirroja. Nadie se dio cuenta y mi actitud de estar todo el tiempo trabajando, me ayudó. A la par hacía el tratamiento, que no es fácil, pero se hace más llevadero cuando uno tiene ganas y fuerza para salir”.

Y detalló: “Saltó con los chequeos generales. Me hice los estudios en Buenos Aires hacia fines de año y me fui a Las Grutas para arrancar la temporada con Kraus en 2020. En enero estuvieron los resultados y ahí me llamó mi médica para decirme que tenía que hacerme una biopsia”, explicó la actriz y agregó: “Se me vino al mundo abajo porque estaba sin mi familia en Las Grutas, entonces me vine a Buenos Aires a tratarme el 2 de marzo y sentí que por algo me había tocado. ´Debe ser que tengo que parar un cambio y ver qué pasa. Cuidarme y pensar un poco más en mí´, pensé. El 4 de marzo del 2020 me hice la biopsia y seguí los pasos que me indicó el médico. Con mi actitud y mi fuerza pude salir”.

Por último, Silvina Peyrou relató las terapias que decidió hacer: “Hice biodecodificación con mi amiga Sandra Villarruel, que hablamos siempre y me llevó a practicar una terapia que me hizo muy bien. Fue un flash, lloré, descargué y por supuesto que hice terapia tradicional, además de muchas otras terapias alternativas para poder estar bien. Gracias a Dios que mi hijo Santino estuvo a mi lado y es un ángel que me sostiene”.

"(Mi mamá) tuvo el mismo cáncer que yo, pero ella en la mama izquierda, se le complicó mucho y estuvimos juntas transitando la lucha de cada una. Mi vieja se apegó mucho a mí y hasta ensayaba conmigo la obra que estoy haciendo ahora, manifestó Silvia Peyrou".

Cabe señalar que la madre también padeció esta enfermedad al mismo tiempo: “Mi mamá, Mabel, fue imprescindible y lamentablemente hace dos meses partió también por la misma situación. Ella dijo: ´¿Por qué a Silvia y no a mí?´ y las paradojas de la vida hicieron que luego ella se enfermara también por cáncer de mama. Tuvo el mismo cáncer que yo, pero ella en la mama izquierda, se le complicó mucho y estuvimos juntas transitando la lucha de cada una. Mi vieja se apegó mucho a mí y hasta ensayaba conmigo la obra que estoy haciendo ahora”.