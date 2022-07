En fotos: Andrea Rincón vuelve a lucir como una impactante vedette de los 80: ¿Moria Casán o Susana Romero?

Con nuevo peinado, plumas y una selección de fotos actuales y retro, Andrea Rincón compartió su cambio de look. La actriz recuperó parte de la estética que lució una década atrás en sus incursiones como vedette para el personaje al que dará vida en la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV).

Varios de los actores que formarán parte de la continuación de la exitosa tira televisiva ya empezaron a enseñar imágenes del rodaje, entre ellos Justina Bustos, quien se pondrá en la piel de una nieta de La polaca, el personaje que llevó a la pantalla la China Suárez.

Rincón, en tanto, publicó en su cuenta de Instagram una selección de fotos de backstage en las que se la ve con nuevo corte de pelo y ropa de vedette. La actriz se pondrá en la piel de una máxima figura del teatro de revista, del que formó parte, en escenas ambientadas en los años 80.

Andrea Rincón, emocionada con su nuevo personaje https://www.instagram.com/andrearincon_top/

Cabe recordar que la ex Gran Hermano formó parte en el pasado de la cartelera del género con su participación en obras teatrales como La revista de Buenos Aires y Noche de Astros.

“Estamos en la tierra cuatro días y el cielo no me ofrece garantías. Diez años después, mejor volver a empezar”, expresó Rincón junto a la publicación. En las viejas imágenes se la ve con un conjunto plateado con detalles amarillos, mientras que en el look actual lleva plumas y conchero con strass y predominio del rojo, el rosa y el violeta.

La actriz recibió numerosos piropos por su caracterización para su papel en la segunda temporada ATAV https://www.instagram.com/andrearincon_top/

En este nuevo desafío escénico, Rincón estaría homenajeando a Moria Casán. “Diosa”, “bomba”, “fuego”, fueron algunos de los múltiples piropos que recibió la actriz en los comentarios al posteo, entre los que también se encontraron halagos de colegas como Mercedes Morán, Georgina Barbarossa o Marina Glezer.

No es la primera ocasión en que la actriz muestra imágenes de su caracterización para el papel que personificará en la nueva temporada de ATAV. En junio introdujo a Mónica, a quien dará vida en la ficción de eltrece y ya adelantaba algo de su personaje envuelta en un catsuit de época.

“Yo hago de una vedette, por eso este pelo. Voy a hacer un homenaje a todas las vedettes de los ochenta”, dijo meses atrás.

A diferencia de la primera parte de ATAV, esta nueva temporada estará ambientada en el último tramo del siglo XX y recreará los hechos más importantes que sucedieron por aquellos años en el país. Uno de los ejes será el teatro de revista y el gran rol que jugaron las vedettes en su momento y, es por eso, que el nombre de Moria Casán aparece entre los personajes principales.

Desde un primer momento se especuló con que el personaje de Rincón estaba inspirado en La One, quien a pesar de haber mantenido una disputa con Rincón en el pasado, se mostró entusiasmada con la posibilidad de que la actriz la representara. Entrevistada para la revista Pronto, Casán se sinceró: “Yo no la veo parecida, pero si la gente la ve parecida... Y si es una morocha que tiene gracia y salero lo podrá hacer”, dijo. Y agregó: “Todo el que me haga a mí, bien, mal o regular, me honra porque quiere decir que me están haciendo estando viva. ¡Me impresiona mi fama!”, bromeaba fiel a su estilo.

Luego, en relación a Rincón, destacó: “La veo muy bien porque todo el mundo, desde que empezó en un reality, le ha dicho que era parecida a mí. Creo que está teniendo buenos pasos como actriz”. De esa forma, Casán dejó en claro que la pelea que tuvo con Rincón quedó en el pasado.

El vínculo entre Moria Casán y Andrea Rincón se dio de forma muy natural y fue creciendo hasta que se transformó en una sólida amistad. En ese momento, la exvedette formaba parte del jurado del Bailando por un sueño y, según trascendió en ese momento, utilizó su influencia para que Rincón formara parte de la edición 2012 del certamen. A pesar de ello, pronto la relación se desgastó y la diva tildó a su protegida de desagradecida. En tanto, Rincón aseguró que Casán la había incorporado al programa a cambio del 50% de sus ganancias. El enfrentamiento terminó con la amistad. Pero en 2020, cuando ambas se volvieron a encontrar en el Cantando, le restaron importancia al asunto. “Hoy es el presente, el pasado no importa. Hoy yo, santa Moria. Muy famosa, mucha vida, muy arriba, elevada. El pasado fue”, afirmó Casán, dando por terminada la pelea.