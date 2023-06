El director Christopher Nolan reveló cuáles son los mejores asientos del cine para disfrutar una película

escuchar

Ir al cine es una de las actividades más realizadas a la hora de tener una gran experiencia para sumergirse en el mundo de la narración audiovisual. Sin embargo, para que el momento sea recordado como tal hay que tener en cuenta ciertas cuestiones dentro de la sala, y para la principal de ellas, que es elegir el asiento, el reconocido director Christopher Nolan reveló cuál es su elección predominante para esta cuestión.

Las opciones son muchas, teniendo en cuenta que por lo general las salas de cine tiene una gran capacidad de ingreso de público. Dependiendo del tipo de película, muchas personas eligen su asiento a sabiendas de que si se trata de una de acción, posiblemente las escenas estén cargadas de colores y fuertes sonidos, por ello ir atrás es mejor, por ejemplo. Pero en realidad, lo que hay que tener en cuenta es el tipo de formato, según explicó el propio Christopher Nolan.

El director de cine reveló información que se volvió crucial en los cinéfilos (Foto Instagram @christophernolann)

En el marco del próximo estreno de su último trabajo, Oppenheimer, en el que se narra la vida de J. Robert Oppenheimer, la mente maestra que supervisó el desarrollo de la primera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, remarcó la importancia de la calidad de la imagen para el disfrute del espectador. “Hicimos un gran esfuerzo para filmar la película de manera que podamos proyectarla en estas pantallas de gran formato. Realmente es una excelente manera de brindar a las personas una experiencia que posiblemente no puedan obtener en el hogar”, explicó en diálogo con The Associated Press.

Es por este motivo que su próxima película es bajo la filmación IMAX porque “realmente estás haciendo que la pantalla desaparezca”. Bajo esta explicación, con la que aumentó las especulaciones de sus fanáticos acerca del nuevo producto, Nolan envió un guiño a los cinéfilos para sumar un aspecto más a la hora de mirar el cine.

Elegir el asiento del cine es fundamental (Foto Pexels)

Sus palabras, de acuerdo a su experiencia, inciden en el lugar en el que uno elige sentarse en el cine y cuál para él son los mejores asientos. “Con una proporción de Cinemascope, me gusta estar cerca del frente, en el medio de la tercera fila. Cuando estoy en un estadio, IMAX 1.43:1, me gusta estar un poco detrás de la línea central, justo en el medio. Entonces, un poco más atrás”, explicó.

Rápidamente, sus declaraciones tomaron repercusión en las redes sociales y el usuario de Twitter @brucebatman007 se tomó el trabajo de diagramar la ubicación sugerida para la opción IMAX, bajo las indicaciones del experto. Marcado con un cuadrado verde, el hombre señaló que los asientos destacados por el director podrían ser cuatro. Ubicados en la fila número diez y justo en el centro, abarcando los asientos 10 y 11, y los dos atrás de ellos.

Un usuario ejemplificó las palabras del director (Captura Twitter)

“El secreto guardado de Hollywood”; “Yo me pongo siempre atrás del todo para no tener a nadie detrás jaja”; Porque lo dice Nolan si no me seguiría sentando donde siempre pensando que eran los mejores sitios” y “Ah, yo pensaba que era mejor la esquina de la primera fila. Gracias genio”, fueron algunas de las repercusiones.

LA NACION