Nicolas Cage repasó una lista de importantes directores con los que se negó a trabajar, y el consejo que le dio David Bowie

Durante buena parte de los años noventa y comienzos de los dos mil, Nicolas Cage era uno de los actores más cotizados en Hollywood. Dueño de una carrera notable, Cage estuvo al frente de prestigiosos dramas pero también de potentes tanques hollywoodenses. Muchos productores lo buscaban para protagonizar importantes títulos, debido a que su nombre alcanzaba para lograr jugosos números de taquilla. Y en la víspera del estreno de su nueva serie, en la que interpreta una versión alternativa de Spider-Man en clave noir, Cage se refirió a algunas decisiones artísticas de su pasado que quizá lo llevaron a no ser convocado una segunda vez, por importantes realizadores.

Nicolas Cage en Wild at heart, una película que lo reunió con David Lynch NBC / Universal - Archivo

En una charla publicada por The New York Times, Nicolas Cage reflexionó: “David O. Russell me ofreció una película hace millones de años. Era una buena película, me la ofreció pero yo le dije que no, y él se convirtió en el único realizador al que le dije no, pero que con el tiempo regresó para ofrecerme otro largometraje”.

Christopher Nolan, el director al que Cage le dijo que no Jordan Strauss - Invision

De esa manera, el actor reveló que Russell fue una excepción, porque hubo muchos otros directores que luego de sufrir la negativa de Cage, jamás volvieron a proponerle nuevos proyectos. Y en esa línea, el protagonista de Adiós a Las Vegas detalló: “La mayoría de ellos, se sienten ofendidos y no te llaman de nuevo. Eso me pasó un millón de veces a mí. Me pasó con Christopher Nolan, me pasó con Woody Allen y con Paul Thomas Anderson. Jamás me convocaron una segunda vez”.

Con respecto al ganador del Oscar, el director Christopher Nolan, Cage reveló que el título para el que había sido convocado fue Noches blancas (que eventualmente fue protagonizado por Robin Williams y Al Pacino). Con respecto al proyecto liderado por David O. Russell, Nicolas aseguró: “Como sea, el asunto es que él sí me llamó, y mostró mucha clase al invitarme una segunda vez, entonces por mi parte yo no me iba a negar porque tengo un gran respeto por su talento. Y fue una experiencia hermosa. Disfruté mucho trabajar con Christian Bale y John Mulaney. Pero fue un enorme desafio”.

Cage recordó un importante consejo que recibió de David Bowie

En esa nueva película, Nicolas Cage va a interpretar a John Madden, el popular entrenador de futbol americano, y sobre ese rol aseguró: “No me veo a mí mismo cuando pienso en John Madden. Entonces pensé que eso me interesaba, porque era una forma de salir de mi zona de confort. Eso fue algo que me dijo David Bowie. Una vez le pregunté cómo hacía para reinventarse todo el tiempo, y él me respondió que jamás buscaba sentirse cómodo con lo que fuera que estuviera haciendo”.

De qué se trata Spider-Noir

El próximo 27 de mayo, llega a Amazon Prime Video el esperadísimo Spider-Noir protagonizado por Nicolas Cage. Esta versión en clave detectivesca de Spider-Man nació hace varias décadas en las historietas, como una suerte de experimento narrativo. Y el éxito fue inmediato. Spider-Noir creció a un ritmo acelerado, apareció en videojuegos, dibujos animados y ahora también en una serie de imagen real.

Spider-Noir Captura

Situada en la Nueva York de los años treinta, la trama presenta a Ben Reilly (Cage), un investigador privado que suele involucrarse con peligrosos casos, que incluyen a los hombres más poderosos de la ciudad. Por suerte, sus habilidades especiales, como trepar paredes, lanzar telarañas o contar con una fuerza sobrenatural, muchas veces lo ayudan a resolver esos casos, aunque también a luchar contra delincuentes.

Criminales temerarios, una ciudad corrupta y alguna que otra femme fatale hacen de esta versión noir de Spider-Man uno de los títulos más prometedores de mayo. Y como dato de color (y esto nunca mejor dicho), esta serie se estrenará en dos versiones, una en blanco y negro y otra a todo color. El mencionado Cage encabeza el elenco de esta ambiciosa producción junto a Brendan Gleeson, Li Jun Li, Lamorne Morris, Karen Rodriguez y Jack Huston.