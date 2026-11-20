Agustín “Cachete” Sierra viajó como host de Disney+ a Estados Unidos, donde este fin de semana se llevará adelante el GP de Las Vegas. En su entrada a la zona del Paddock, al primero que se encontró fue nada más y nada menos que a Franco Colapinto, quien además de hablar de su preparación para este nuevo desafío, se animó a responder un divertido juego de preguntas y respuestas.

“Señoras y señores... ¿Sabés cómo es esto? Ping pong... con Franco Colapinto“, le dijo el ex Casi Ángeles para dar inicio al juego viral de redes sociales. La primera pregunta que le hizo fue: “¿Domingo en la Bombonera o en Mónaco?“. A lo que Franco respondió, muy seguro: ”En la Bombonera”.

“¿Milanesa con papas fritas o la comida de acá del Paddock [el sector más exclusivo del evento]?”, le consultó Sierra; con una sonrisa de oreja a oreja, el corredor exclamó: “¡Milanesa con papas fritas! ¡Obvio! Es muy fácil este ping pong".

Cachete Sierra mostró los detalles de su encuentro con Franco Colapinto

Para ponerle las opciones más difíciles, la tercera pregunta fue: “¿Mate con azúcar o cinco segundos en una parada pit stop?“. Con un poco de análisis en la respuesta, Colapinto dijo: “Cinco segundos no es tanto. Nueve ya es mucho, pero cinco está bien”.

Luego, el actor siguió con preguntas que ponen en jaque sus dos fanatismos más fervientes: “¿Riquelme o Ayrton Senna?“. ”Uh... Senna”, respondió el joven un poco desilusionado por tener que dejar fuera a uno de sus dos máximos ídolos. Luego le hizo elegir entre “¿Ganar la Libertadores o tener de compañero a Verstappen?“. Para intentar con su reacción no generar polémicas, el deportista afirmó: “Ganar la Libertadores”.

“¿Cumbia o rock antes de salir a la pista?”, quiso saber Agustín sobre los gustos musicales de Franco. “Rock nacional estoy escuchando mucho”, confió Colapinto. “¿Quedarte sin yerba un domingo o quedarte sin gomas en Q3?“, siguió Cachete Sierra, quien obtuvo como respuesta de su entrevistado: ”Ya si llegamos a Q3 estamos bien, así que ok. Creo que sin gomas en Q3″.

Cachete Sierra mostró en sus redes sociales su encuentro con Franco Colapinto (Foto: Instagram @cachetesierra)

El galán también quiso saber sus preferencias en un día común. “¿Noche de truco o de simulador de Fórmula 1?”, le consultó. A lo que el pilarense respondió muy responsable con su trabajo: “De simulador de Fórmula 1″.

Tampoco pudieron faltar las preguntas vinculadas al seleccionado argentino. “¿El Dibu Martínez atajando penales o Checo Pérez defendiendo posiciones?”, lanzó Sierra. Y Franco dijo sin dudar: “El Dibu atajando penales”. Y la más importante de todas las preguntas: “¿Messi o Hamilton?“. “¡Messi!“, respondió Colapinto para cerrar el desafío.