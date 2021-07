El documental de Val Kilmer que conmueve al mundo: el fin de su carrera y la lucha contra el cáncer

El actor norteamericano Val Kilmer (61) reapareció en escena y conmovió al mundo. Luego de haber negado por mucho tiempo que estaba enfrentando una dura batalla contra el cáncer de garganta, una enfermedad que lo privó de su voz, el intérprete de Batman Forever (1995) volvió a la pantalla grande para contar su propia experiencia de vida en un documental producido por sus hijos.

A solo unos meses de que se estrene Top Gun: Maverick, secuela de la exitosa película de 1986 que protagoniza junto a su amigo Tom Cruise, el actor mostró su intimidad en Val, un documental producido por Amazon. El material incluye testimonios sobre su carrera en el cine, que también tuvo entre sus hits The Doors (1991) y Planeta rojo (2000), pero está principalmente basado en sus archivos personales y la forma en que se comunica con su familia a través de una voz mecánica que distorsiona sus palabras.

Val Kilmer interpretó a Tom "Iceman" Kazansky en Top Gun, uno de sus más conocidos trabajos en el mundo del cine Gentileza Paramount

El documental fue dirigido por Leo Scott y Ting Poo y deja ver al actor en el declive de su fama, conformándose con firmar autógrafos en eventos especiales para satisfacer a los fans de lo que él llama su “antiguo yo”. Fue coproducido y protagonizado por sus dos hijos, Mercedes y Jack, y muestra cómo conoció a la madre de ellos, su exesposa y también actriz Joanne Whalley, de quien se divorció en 1995.

Este jueves, Val fue presentado en el Festival de Cannes y provocó un gran impacto entre los críticos. En el film, Kilmer admite la decadencia de su carrera y asegura: “Para mucha gente vender fotos de cuando hacía Batman es tocar fondo, pero me permite encontrarme con mis fans. No me siento humillado por hacerlo”.

Val Kilmer negó por varios años padecer cáncer de garganta

Los problemas de salud del actor se hicieron evidentes por primera vez en enero de 2015, cuando un vocero declaró que lo habían hospitalizado por “por un posible tumor”. Sin embargo, poco después, en su cuenta de Facebook, Kilmer dijo que solo “tenía una complicación”.

Más adelante, se lo fotografió con un tubo de traqueotomía, en octubre de ese año, aunque en febrero de 2016 ya no lo usaba. En una entrevista que dio en diciembre de 2017 a The Hollywood Reporter, junto a sus hijos y su exesposa, finalmente reconoció su diagnóstico y reveló que su lucha de dos años con el cáncer de garganta le había “pasado factura” a su familia.

En noviembre de este año saldrá Top Gun: Maverick, la secuela de la exitosa producción de 1986 en la que actuó con Tom Cruise Gentileza Paramount

“Me siento mejor de lo que sueno”, confesó en agosto pasado en el programa Good Morning America. Y agregó sobre su situación: “(El cáncer) sanó bastante rápido. Esto es una traqueotomía que me hicieron para poder respirar mejor”.

LA NACION