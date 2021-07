“Quédate a mi lado”: el drama de Julia Roberts de los ’90 que resurgió gracias a Netflix

Cuando Stepmom (titulada Quédate a mi lado en español) se estrenó en cines en 1998 no logró el éxito que se esperaba. Dirigida por Christopher Columbus, quien tiene en su haber grandes éxitos de la década como Gremlins (1984) y Mi pobre angelito (1990), logró una recaudación que superó con creces el presupuesto. No obstante, las críticas no fueron buenas y las calificaciones de los expertos enterraron a la película en el olvido.

“Julia Roberts y Susan Sarandon no son suficientes para salvar una historia cuyas manipulaciones diluyen la efectividad de un drama”, indicó Rotten Tomatoes, un sitio especializado en cine. Los puntajes no superan los cinco puntos sobre diez y los comentarios de los espectadores aniquilaron a la historia.

El tiempo hizo lo suyo y la película desapareció de la escena. Pero ahora, a 23 años de su estreno, Quédate a mi lado apareció en Netflix y el amor por los 90, la ambientación y su elenco superaron las críticas de aquel entonces y la posicionaron como una de las historias más vistas de la plataforma.

¿De qué se trata?

La película sigue la historia de Isabel (Julia Roberts), una exitosa fotógrafa que comienza una relación con un hombre divorciado y con dos hijos. Como toda relación de pareja, las vidas se cruzan y llega el momento de conocer a los hijos de él.

Sin embargo, los dos pequeños no van a recibir muy bien a Isabel y harán todo lo posible para alejarla, al mismo tiempo que intentan que Jackie, su madre, se reconcilie con su padre. La película mostrará como Julia Roberts intenta ganarse a los dos niños y mostrarles que no llegó a sacarle el lugar a su madre.

