El dolor de Agustín Sierra por la pérdida de alguien muy especial: “Nunca paraste de pedir una caricia”

Escuchar

Si bien Agustín ‘Cachete’ Sierra acostumbra a mostrarse a pura sonrisa y con buen humor tanto en redes sociales como en streaming, esta vez dejó ver su costado más sensible y se sinceró públicamente sobre el difícil momento que atraviesa. En las últimas horas, compartió un desgarrador posteo para despedir a alguien muy importante para él. Entre fotos y emotivas palabras le dijo adiós a su perro ‘Panza’. Rápidamente, sus amigos y fans reaccionaron y le enviaron mensajes para darle fuerza y aliento para afrontar la triste pérdida.

El actor compartió algunas postales de su mascota (Foto: Instagram @cachetesierra)

Agustín Sierra es un gran amante de los animales. Mientras participaba en Cantando por un sueño (eltrece) allá por 2020, solía llevar a las galas a su perra Marta. Su mascota no solo se ganó el cariño del público, sino que también se convirtió en su amuleto de la suerte, puesto que él ganó la competencia. Hoy, en tanto, su perrita protagoniza varias de sus publicaciones en redes sociales.

Pero, en las últimas horas, el actor tuvo que hacerle frente a una dolorosa pérdida. Después de muchos años a su lado, murió su perro ‘Panza’. A pesar de la tristeza, él quiso despedirlo a lo grande y le dedicó un sentido mensaje en las redes. “Hoy lamentablemente me tocó despedirlo. Solo quiero agradecerle a la vida por tu compañía y dulzura infinita. Nunca paraste de pedir una caricia y donde hubo fuego o asado ahí estuviste, firme junto al pueblo”, escribió Sierra.

Agustín Sierra despidió a su perro 'Panza' (Foto: Instagram @cachetesierra)

“El famoso perro con cresta, el que usaba la pileta los 365 días del año, sin importar que esté podrida o que hagan dos grados bajo cero. Gracias por tanto amor del bueno, ¡fuiste lo más de lo más Panza querido! Se te va a extrañar mucho por acá”, sentenció. Sus palabras estuvieron acompañadas por varias postales de su perro, de las épocas en las que era apenas un cachorro y también cuando, ya adulto, lo acompañaba a preparar asados y a zambullirse en la pileta.

Rápidamente, sus amigos y colegas del medio reaccionaron a la publicación. Desde Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa, hasta Nicolás Riera, Tomás Fonzi y Lola Latorre. Asimismo, otros seguidores le acercaron todo su apoyo. “Panza volá muy alto y ladrá fuerte entre nubes. Lo lamento mucho, es muy triste”; “Seguro está rodeado de otros perritos tan lindos como él. Te va a seguir acompañando desde donde esté”, comentaron.

Sierra reveló que su perro tenía cáncer y contó que junto a su familia "decidimos darle un descanso, merecido, para que deje de sufrir" (Foto: Instagram @cachetesierra)

Horas más tarde, el exCasi Ángeles compartió un video en sus Stories de Instagram donde agradeció todos los mensajes de apoyo. Asimismo, reveló el problema de salud que atravesaba su mascota. “El ‘Panza’ tenía un cáncer. Ya hace un tiempo sabíamos que estaba en la recta final. Cuando volví del viaje lo vimos muy consumido; hace días que no tomaba agua, no comía y con la familia decidimos darle un descanso, merecido, para que dejara de sufrir”, explicó. Y por último dijo: “Quería agradecerles porque siempre hablamos de las redes, del hate y a mí, gracias a Dios me llega todo lo contrario. Así qué gracias, de corazón”.

El comentario de Agustín Sierra que espantó a Mirtha Legrand

Hace un par de semanas, Agustín Sierra se sentó en la mesa de Almorzando con Juana (eltrece), pero como Viale estaba de viaje, tuvo un mano a mano con Mirtha Legrand quien con gusto reemplazó a su nieta. Sin vueltas, ‘La Chiqui’ le preguntó al actor si estaba en pareja, pero recibió una inesperada respuesta que la horrorizó.

El actor contó que estaba soltero, pero que tenía a su perra Marta. Sin embargo, cuando la conductora le preguntó si llevó a su mascota al estudio, él se sinceró y le dijo que la dejó en casa por un peculiar motivo: “Lo vamos a blanquear acá… Se tira unas flatulencias”. A Mirtha no le gustó nada el tono que tomó la conversación. “Horrible. Horrible lo que dijo. Espantoso”, expresó disgustada. “Basta, basta. No sé si no lo voy a cortar a eso eh… Horrible”, sentenció.

