El dolor de Alejandro Fantino por la muerte de su mamá: “Te amo fuerte y sabés que no quedó nada sin decirnos y eso nos hace vibrar con más amor que nunca”

Alejandro Fantino compartió en su cuenta de Instagram este martes un posteo en el que recordó a su madre, quien murió esta semana. El periodista eligió redactar un texto en el que expresó cuán importante fue aquella mujer en su vida y qué aprendió de ella.

Fantino subió un carrusel de fotos en donde se pudo ver a la mamá junto a sus nietos y al resto de la familia. A este mismo lo tituló: “Toca agradecerte mamita”.

El posteo de Alejandro Fantino (Fuente: Instagram/@fantinofantino)

Luego, continuó: “Agradezco todo lo que has hecho por mí. Tu enorme confianza apoyando y dándome libertad para verme salir tan rápido de nuestra casa buscando mi destino desde chico, sin que el miedo o la desesperanza embargara mi alma adolescente”.

La mamá de Fantino con el Martín Fierro que ganó el periodista (Fuente: Instagrma/@fantinofantino)

Además, recordó algunos de los momentos más importantes para él: “Gracias por cuidarme cuando papá se iba a la cosecha. Gracias por haberme ayudado cuando te lo pedí. Gracias por la vida que me diste. Gracias por el amor con el que abrazaste a tus nietos, que son mis hijos y parte de tu sangre. Gracias por tus sentimientos para con mi familia armada con el amor de mi vida, que es Conita. Gracias por decirme siempre cosas lindas de ella cuando estábamos solos. Gracias por los besos a Beltrán y a Nahuel”.

La madre de Fantino en el casamiento del periodista con Coni Mosqueira (Fuente: Instagrma/@fantinofantino)

“Se va una mamá al cielo... pero queda ‘la mamá’ esa que va a seguir cuidándonos espiritualmente siempre. Te vamos a extrañar... pero ya sos parte del espíritu de la Virgen María, que es la mamá de todos. Te amo fuerte y sabés que no quedó nada sin decirnos y eso nos hace vibrar con más amor que nunca”, lamentó Fantino.

Hacia el final, cerró su mensaje: “Buen viaje... salúdame a papi y decile que a Beltrán lo voy a sacar islero y estrellero como él quería. Y voy a rezar especialmente para que estés con tu papá y tu mamá y converses y te rías con ellos todo lo que no pudiste en este plano. Descansá en paz, mamita linda. De nuevo, gracias por todo, Chita”.