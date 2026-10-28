El dolor de Evangelina Anderson tras la muerte de una amiga: “Cuesta entender que ya no estás”

En medio de su viaje por París, Evangelina Anderson se enteró de la muerte de una de sus mejores amigas. Tras la conmoción que le causó el deceso de Estela, la exmodelo recurrió a las redes sociales para publicar una serie de imágenes con las que recordó algunos de los tantos momentos que disfrutaron en sus años de amistad.

Tras la conmoción que le causó el deceso de Estela, la exmodelo recurrió a las redes sociales para publicar una serie de imágenes (Instagram/@evangelinaanderson)

“Hoy duele el alma, cuesta entender y aceptar que ya no estás físicamente, pero hay personas que son eternas, y vos sos una de ellas. Ojalá el cielo te abrace tan fuerte como nosotros hubiéramos querido seguir abrazándote acá. Descansá en paz, mi ami de mi corazón”, escribió sobre una imagen en la que se la veía a Anderson de negro y con el pelo atado, mientras su compañera lucía una gorra clara y una camiseta blanca. Las dos aparecían sonriendo frente a la cámara, acompañadas por la canción “Always” de Bon Jovi.

Evangelina Anderson junto a Estela, a quien en las últimas horas despidió con profundo dolor (Instagram/@evangelinaanderson)

Además, desde su cuenta de Instagram, donde acumula 4,1 millones de seguidores, compartió otra instantánea con la que reflejó una vez más los sentimientos hacia su amiga, quien vivía en Manchester con su familia. “Eras demasiado para este plano, ami. Tu luz, tu sonrisa y tu forma de vivir van a quedarse para siempre en quienes tuvimos la suerte de conocerte”, añadió.

La noticia causó impacto entre quienes siguen los pasos de la exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe), ya que en junio de 2019 la conductora celebró que Estela se había curado de cáncer.

Estela había vencido el cáncer en 2019 (Instagram/@evangelinaanderson)

“¿Adivinen qué estamos celebrando? ¡Siiii!!! ¡LA VIDA! ¿Se acuerdan de que algunos meses atrás les conté de mi amiga Guerrera, quien por segunda vez le estaba haciendo frente y luchando contra el cáncer? Bueno, los médicos nos dieron la noticia de que, después de una operación y varias quimioterapias, ¡el cáncer maldito se fue! ¡¡¡Sí!!! ¡Le ganamos!“, escribió en aquel posteo que hoy decidió replicar.

Y continuó: “Y este posteo, además de compartirles mi alegría inmensa, lo aprovecho para decirles que si están pasando por alguna situación similar, ¡la remen! ¡Luchen! ¡No bajen los brazos! ¡@est31a pudo! ¡Vos también podés!”.