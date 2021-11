El doloroso descargo que hizo Britney Spears sobre su familia: “Deberían estar en la cárcel”

Luego de que la Justicia diera lugar al pedido realizado por Britney Spears para dar por finalizada la tutela legal que tenía su padre, Jamie Spears, sobre ella desde hace 13 años, la cantante publicó un video para agradecer a los fanáticos por el apoyo brindado y mencionó las trabas que le puso su familia en su carrera profesional.

Britney Spears celebró el fin de la tutela y dio un mensaje a través de su Instagram

La cantante publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde habló de la recuperación de sus ingresos y propiedades después de tantos años. “Sé lo vergonzoso que es compartir el hecho de que nunca vi dinero en efectivo. Estoy agradecida por cada día en el que puedo tener las llaves de mi auto, ser independiente y sentirme como una mujer; poseer una tarjeta para ir al cajero automático, ver efectivo por primera vez en mi vida y poder comprar velas. Son pequeñas cosas, pero marcan una gran diferencia”, escribió.

Fue el viernes pasado cuando se conoció la decisión de la jueza Brenda J. Penny, que falló a favor de la cantante. La magistrada explicó que la tutela de Britney y el patrimonio se da por terminada como orden del tribunal. Recordemos que en junio pasado, la cantante consiguió una audiencia donde contó los atropellos que sufría a causa de la tutela que tenía su padre.

Un fanático de Britney Spears ondea una bandera con el lema #FreeBritney afuera de la corte durante una audiencia sobre la curaduría que controla la vida y finanzas de la estrella pop, el miércoles 23 de junio de 2021 en Los Ángeles. (AP Foto/Chris Pizzello)

En el video, Britney también se mostró feliz por su libertad y mencionó que espera ser una inspiración para aquellas personas que viven una situación similar como la que vivió.

“Trabajé durante veinte años, trabajé mucho. Estoy acá para defender a las personas con discapacidades y enfermedades reales. Soy una mujer muy fuerte, así que puedo imaginarme lo que le hicieron a la gente”, sostuvo.

La publicación fue acompañada de un relato donde la cantante deja a entrever que se explayará más sobre el conflicto en el programa de Oprah y explica la difícil situación que pasó por culpa de su familia. “Podría poner las cosas en claro en el programa de Oprah. Quiero decir, quién sabe, sé lo vergonzoso que es compartir el hecho de que nunca vi dinero en efectivo o no pude conducir mi auto”, expresó. Luego señaló que se sorprende constantemente cuando se despierta y se acuerda de lo que le hicieron.

“Fue desmoralizador y degradante. Ni siquiera estoy mencionando todas las cosas malas que me hicieron por las que todos deberían estar en la cárcel. Sí, ¡incluida mi madre que va a la Iglesia! Estoy acostumbrada a mantener la paz para la familia y mantener la boca cerrada, pero no esta vez… No lo olvidé y espero que puedan mirar hacia arriba esta noche y saber exactamente lo que quiero decir”, describió la artista.