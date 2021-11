La confesión de Adele sobre un duro momento de su vida: “Nada tan aterrador”

La cantante Adele atravesó momentos difíciles en los últimos años y durante un tiempo se alejó de los escenarios y la exposición. En ese stand by en su carrera, atravesó un duro divorcio y una complicada situación personal que le provocó perder 45kg y vivir difíciles momentos emocionales. Hoy, con un nuevo amor se animó a hablar de aquel momento en una entrevista exclusiva con Oprah Winfrey.

Corría el 2018 cuando Adele y Simon Konecki decidieron separarse. “Lo amo, pero no estoy enamorada”, era la frase que retumbaba en su cabeza prácticamente todos los días. “Estaba avergonzada. Casi como si le hubiera faltado el respeto al casarme y divorciarme”, reconoció.

La decisión no era para nada fácil e iba contra todo lo que ella creía. “Toda mi vida estuve obsesionada con la idea de tener una familia, de tener lo que yo no tuve. Me había prometido a mí misma que cuando tuviera hijos nos quedaríamos juntos. Lo intenté durante mucho tiempo”, indicó. El recuerdo de su padre, quien la abandonó cuando ella tenía tan solo dos años, estuvo presente durante todo el proceso.

Adele, íntima con Oprah Winfrey

Reveló haber sentido una gran frustración y un dolor inexplicable al no poder lograr su objetivo y tener que recurrir a una separación. Toda esa presión derivó en “tremendos ataques de ansiedad” que fueron atacados por un duro entrenamiento diario. El ejercicio era su escape y la actividad física su contención. De esa manera logró bajar 45 kilos entre nervios y frustraciones.

“Me ayudó a poner mi mente en un buen lugar”, dice hoy con todo lo que significa reconocerlo. Ahora, con más humor si cabe la palabra, puede enumerar cuáles son sus ejercicios favoritos -levantar pesas y hacer boxeo- y reconoce, entre risas, que tiene “un gancho izquierdo que podría matarte”.

Adele junto a Simone Konecki en 2013, cuando todavía eran un matrimonio Kevin Mazur - WireImage

El recuerdo de su padre fue fundamental y una vivencia con él en estos últimos años también tuvo gran impacto en su vida. Mark Evans era alcohólico y cuando la pequeña Adele tenía dos años, la abandonó.

En mayo de 2021, Evans murió a causa de un cáncer de intestino en Gales y pocos días antes de que falleciera, la cantante viajó al hospital para despedirlo. Ambos compartieron una extensa charla donde sanaron sus heridas e incluso escucharon el nuevo álbum de la cantante. Al mes siguiente, su padre falleció.