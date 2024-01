escuchar

Hace poco que Carla, una de las integrantes del grupo “Las Furiosas”, egresó de la casa de Gran Hermano (Telefe) por elección propia. La mujer, mamá de cuatro niños, no soportaba la lejanía con sus hijos, uno de ellos de tan solo dos años.

Ahora, un nuevo hecho sacudió radicalmente su vida. Todo sucedió mientras permanecía en aislamiento y, al enterarse, decidió contarlo en el living de A la Barbarossa (Telefe), donde se quebró en vivo. Resulta que la ex hermanita sufrió una entradera en su casa, hecho que ocurrió cuando aún participaba del programa y que recién conoció tras su salida.

Pia Shaw, panelista del ciclo, contó que habló con Carla y que le contó que, durante su ausencia, entraron a su casa, le robaron algunas pertenencias e, incluso, su camioneta. La ex Gran Hermano, presente en el programa, contó lo sucedido en primera persona. “La verdad es que me enteré ayer que entraron a casa cuando no había nadie. Rompieron todo, tajearon los sillones, me rompieron el colchón, desarmaron todos los placards buscando dinero, porque revolvieron todo. Cuando se fueron, agarraron las llaves y me robaron la camioneta”, comenzó relatando la damnificada.

Luego, la mujer reveló que en la casa de Gran Hermano presentía que algo malo estaba pasando y se sentía mal por ello: “Yo tenía mucho miedo estando en la casa y me vengo a enterar que pasó esto”. “Mi familia no estaba, había ido a pasar las fiestas a la Costa. Al día siguiente que se fueron, entraron a mi casa. Volvió mi pareja con mi mamá y mis cuatro hijos. No querían hacer la denuncia, pero el seguro de la camioneta dijo que si no había denuncia, no cubrían el robo, por eso la hicieron”, cerró.

El exmarido de Carla mandó a una asistente social a buscar a sus hijos por “abandono”: la respuesta de la hermanita

“Sumado al robo, me entero que mi exmarido, quien no paga cuota alimentaria, envió una asistente social porque dijo que yo había dejado a mis hijos solos, cosa que no es así”, reveló en el mismo programa de Telefe la ex Gran Hermano.

“Yo le conté a Santi (Del Moro), que me preguntó, sobre la ‘no’ obligación alimentaria que él ejerce con los tres hijos en común que tengo con él. Sumado a esto, vino una trabajadora social, porque hizo una denuncia en Minoridad diciendo que yo había dejado a mis tres hijos solos”, reveló Carla, sorprendida con lo que se había enterado.

Carla, de Gran Hermano Prensa Telefé

“Fue al juzgado de familia número uno de San Isidro, que es donde tenemos el juicio por alimentos hace seis años y todavía no tengo sentencia”, aclaró la mujer y continuó: “Él hace años que no se hace cargo de lo inherente a la patria potestad”.

La situación entre Carla y el padre de tres de sus hijos continúa a la espera de la resolución de la Justicia. Según ella, el juicio por alimentos se encuentra detenido desde hace seis años y sin evidencia de un posible avance.