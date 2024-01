escuchar

Desde el 2 de enero, día que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña anunciaron su romance en Nadie dice nada (LUZU TV), el término ‘Occhiamin’ se convirtió en sensación y miles de fanáticos salieron a apoyar la relación. En paralelo, los medios fueron en búsqueda de la palabra de las exparejas de los protagonistas; primero, fue el turno de Agustín Franzoni, y ahora, salió a hablar Flor Vigna con una tajante declaración.

Flor Jazmín y Nico Occhiato confirmaron públicamente su relación (Foto: Instagram @nicoocchiato / @maderoagustin)

Este viernes en LAM (América TV), le hicieron una nota a la bailarina desde el estudio del Bailando -ciclo que se emite por el mismo canal-, en el que reemplaza a Pampita como jurado, y opinó sobre el nuevo romance de su ex, con quien estuvo en pareja siete años: “Para mí era obvio desde que bailaban acá, desde el día uno. Yo lo dije en su momento”.

Y agregó: “Pero creo que es una pareja muy linda y que van a ir creciendo en el amor todo el tiempo, porque al trabajar juntos van a ir haciendo simbiosis”.

Ante esto, el cronista le preguntó: “Pero ese es el casete que tenés puesto. Años después, que esto fue como una premonición tuya, ¿te dio algo internamente de decir ‘me hicieron sentir como una loca y la verdad que yo tengo razón’?”.

“Ahora ya no lo siento tanto como en ese momento, pero lo puedo entender. Somos muy parecidas con Flor, fuimos amigas y no es que pasó algo malo entre nosotras para que dejemos de serlo, sino que simplemente fue la vida”, aseguró la bicampeona del Bailando.

“En su momento, era todo como muy power en el show. Por ahí él me decía algo y después pasaban otras cosas…”, sostuvo, poniendo en duda lo que le decía en aquel entonces su novio.

Al hablar sobre las declaraciones de Franzoni, expareja de Flor Jazmín, quien mostró su descontento con la oficialización, indicó: “Creo que hoy los protagonistas de su historia son ellos, ni Agus, ni yo. Como que cada uno arma su historia y es parte de dar vuelta la página”.

Y siguió: “No creo que ninguno de los dos, ni Agus, ni yo, seamos malas personas. Pero sí, entiendo que hay cosas que todos nos guardamos y no lo decimos frente a las cámaras”.

Por último, con respecto a lo que dijo Franzoni sobre que no le sacó “la ficha a Occhiato”, sentenció: “Y bueno… Nico es un hombre muy misterioso. Es muy reservado, súper para dentro, pero siempre estás hablando con un buen pibe, no un mala leche. Tiene actitudes de empresario, como lo que es”.

Por otra parte, desde LAM anunciaron que el nuevo tema de Vigna se llama Picaflor, algo que asociaron con el nombre de quien supo ser su amiga.“El nuevo tema de Flor Vigna es de venganza. Tipo La Araña, tipo Shakira. Se llama Picaflor”, dijo Ángel de Brito.

El beso de Nico Occhiato y Flor Jazmín con el que confirmaron su romance

A pesar de la larga amistad que existía entre ellos, nació el amor y el productor se sinceró ante sus seguidores con un tierno mensaje en Nadie dice Nada.

“Para no dar más vuelta a la situación, porque si no nos sacan fotos”, señaló Occhiato, al tiempo que su compañera acotó: “Parece que somos dos bol***s aparte”. “Me enamoré como nunca pensé que me iba a enamorar en mi vida (...) Lo dije, ya está”, soltó el conductor y una catarata de aplausos, gritos y emoción ovacionó el estudio que se instaló frente al mar con una tribuna a escasos pasos de los micrófonos.

“Y bueno, nada, sí... pasa que voy a llorar”, dijo ella y finalmente, entre lágrimas, confirmó la feliz noticia: “Son esas cosas que uno no elige y te pasan y te haces cargo (...) Sí, estamos juntos”. De inmediato, Flor le agarró la mano a su pareja, pero él dio un paso más y le besó a su novia.